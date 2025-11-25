0
8 минут
Криминал

Бастрыкин в третий раз запросил доклад о состоянии дороги в Башкирии

Председатель СК России запросил третий доклад по делу о халатности из-за отсутствия дороги в Домбровке. Жители жалуются на непроходимость улицы.
Александр Бастрыкин
©Александр Бастрыкин / Telegram

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому представить доклад о результатах расследования уголовного дела, касающегося состояния дороги в деревне Домбровка. В информационном центре ведомства уточнили, что это уже третий запрос от главы комитета по данной ситуации.

Поводом для повторного внимания послужили жалобы местных жителей на улицу Мира. Граждане сообщают, что дорога не имеет твердого покрытия, из-за чего в дождливую погоду проезд по ней становится невозможным. Это затрудняет доступ экстренных служб, включая скорую помощь и пожарную охрану.

Жители Домбровки указывают, что проблема существует длительное время. В видеообращении они отметили, что ремонт дороги не проводился с 1986 года. Несмотря на обещания включить объект в план работ на 2024–2025 годы, ситуация, по словам заявителей, не изменилась.

В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата.

Ранее глава СКР обращал внимание на аналогичные проблемы в других районах республики. В частности, проверки проводились по факту состояния дорог в селе Денискино Федоровского района и селе Тавтиманово Иглинского района, где жители также жаловались на отсутствие ремонта и транспортную доступность.

Похожие записи
-1
07.11.2025
Криминал

Забили палками: в Башкирии откопали труп мужчины, убитого 14 лет назад

поиск останков
В Башкирии двое мужчин предстанут перед судом за убийство 14-летней давности. Они забили знакомого палками в лесу ради 73 тысяч рублей, а труп откопали только сейчас.
1
03.10.2025
Криминал

Уфимский тренер пойдет под суд после ЧП со школьником в бассейне

тапочки возле бассейна
В Уфе осудят инструктора спортивного центра. Мужчина пустил в бассейн не умеющего плавать школьника без жилета и инструктажа. Подросток провел под водой почти полторы минуты и выжил лишь чудом.
0
30.09.2025
Криминал

В Башкирии муж пытался отмазать жену от дела об убийстве

нож в руке
В Белорецке 60-летняя дама во время застолья зарезала знакомого. Ее супруг решил взять вину на себя и сознался в преступлении, но следователи раскрыли обман.
0
27.09.2025
Криминал

Бастрыкин взял на контроль дело о приставаниях нелегалов к детям в Уфе

мигранты задержанные полицией
Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела о домогательствах к 12-летним школьницам в Уфе. Полиция задержала двоих иностранцев с просроченными документами.
0
17.09.2025
Спецоперация

В России ускорили процедуру опознания погибших в зоне СВО

военный сво
Следственный комитет РФ усовершенствовал софт и базы данных, чтобы ускорить опознание павших в зоне СВО. Процесс теперь занимает значительно меньше времени.
0
09.09.2025
Криминал

Жительница Уфы покрылась волдырями после процедуры у косметолога

последствия косметологической процедуры
Уфимка хотела избавиться от морщин, а получила волдыри на лбу и порцию угроз в личку. Бьюти-сфера показала свои зубы, когда дело дошло до публичных разборок.
0
06.09.2025
Криминал

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разбитой дороги в Башкирии

дорога в ямах
Жители Красноусольского годами жаловались на дорогу, уничтоженную грузовиками. Местные власти их игнорировали, но история дошла до СК. Теперь будет уголовное дело.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.