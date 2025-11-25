Бастрыкин в третий раз запросил доклад о состоянии дороги в Башкирии

Председатель СК России запросил третий доклад по делу о халатности из-за отсутствия дороги в Домбровке. Жители жалуются на непроходимость улицы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому представить доклад о результатах расследования уголовного дела, касающегося состояния дороги в деревне Домбровка. В информационном центре ведомства уточнили, что это уже третий запрос от главы комитета по данной ситуации.

Поводом для повторного внимания послужили жалобы местных жителей на улицу Мира. Граждане сообщают, что дорога не имеет твердого покрытия, из-за чего в дождливую погоду проезд по ней становится невозможным. Это затрудняет доступ экстренных служб, включая скорую помощь и пожарную охрану.

Жители Домбровки указывают, что проблема существует длительное время. В видеообращении они отметили, что ремонт дороги не проводился с 1986 года. Несмотря на обещания включить объект в план работ на 2024–2025 годы, ситуация, по словам заявителей, не изменилась.

В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата.

Ранее глава СКР обращал внимание на аналогичные проблемы в других районах республики. В частности, проверки проводились по факту состояния дорог в селе Денискино Федоровского района и селе Тавтиманово Иглинского района, где жители также жаловались на отсутствие ремонта и транспортную доступность.