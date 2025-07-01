Бастрыкин потребовал отчёт по гибели младенца в башкирском городе Туймазы

Глава СКР Бастрыкин лично вмешался в дело о смерти младенца в Башкирии. Расследование тянется с 2023 года. Теперь местному СК придётся держать ответ в Москве

Башкирским следователям придётся держать ответ перед Москвой. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у них подробный доклад по делу о смерти полуторамесячного малыша в Туймазах. Причина — банальная волокита, на которую пожаловалась мать погибшего ребёнка.

Трагедия произошла ещё в декабре 22-го года. Мальчику стало плохо, но в больнице, по словам матери, их отправили домой без обследований. В тот же день состояние ребёнка стало критическим, его забрали в реанимацию, однако спасти не смогли.

Уголовное дело по этому факту было заведено в январе 2023 года. Но, как считает женщина, с тех пор расследование просто забуксовало. Матери пришлось дойти до самого верха, чтобы сдвинуть процесс с мёртвой точки.

Бастрыкин поручил руководителю башкирского Следкома Владимиру Архангельскому не только доложить о причинах задержки, но и принять все меры, чтобы дело как можно скорее ушло в суд. Вся эта история теперь на его личном контроле.