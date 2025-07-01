Бастрыкин потребовал отчёт по гибели младенца в башкирском городе Туймазы

Глава СКР Бастрыкин лично вмешался в дело о смерти младенца в Башкирии. Расследование тянется с 2023 года. Теперь местному СК придётся держать ответ в Москве ©Александр Бастрыкин/vk.com
Башкирским следователям придётся держать ответ перед Москвой. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у них подробный доклад по делу о смерти полуторамесячного малыша в Туймазах. Причина — банальная волокита, на которую пожаловалась мать погибшего ребёнка.
Трагедия произошла ещё в декабре 22-го года. Мальчику стало плохо, но в больнице, по словам матери, их отправили домой без обследований. В тот же день состояние ребёнка стало критическим, его забрали в реанимацию, однако спасти не смогли.
Уголовное дело по этому факту было заведено в январе 2023 года. Но, как считает женщина, с тех пор расследование просто забуксовало. Матери пришлось дойти до самого верха, чтобы сдвинуть процесс с мёртвой точки.
Бастрыкин поручил руководителю башкирского Следкома Владимиру Архангельскому не только доложить о причинах задержки, но и принять все меры, чтобы дело как можно скорее ушло в суд. Вся эта история теперь на его личном контроле.
Почему главный следователь страны лично занимается делом о смерти одного ребёнка в Башкирии? Это какая-то исключительная ситуация?
Это его фирменный приём и тревожный звонок для местных силовиков. Александр Бастрыкин берёт дело на личный контроль, когда видит системные проблемы на местах: вопиющую несправедливость, общественный резонанс или, как в этом случае, откровенную волокиту. Когда мать погибшего ребёнка вынуждена жаловаться в Москву, потому что на местном уровне её дело не движется с 2023 года, это сигнал, что система дала сбой. Для регионального управления СК это чёрная метка и прямой приказ — работать быстрее и отчитываться в центральный аппарат.
Хорошо, а часто ли Бастрыкину приходится вот так «вручную» управлять башкирскими следователями?
К сожалению, это не единичный случай. Совсем недавно, в мае 2025 года, Бастрыкин точно так же требовал доклада по другому громкому делу — о смерти 13-летнего ребёнка-инвалида в Серафимовском доме-интернате в 2022 году. Там тоже была волокита и отчаяние матери, которая не верила в официальную версию о несчастном случае и считала, что её сына убили. Главе СКР приходилось вмешиваться в ту историю неоднократно, что говорит о системных трудностях в расследовании дел, где замешаны государственные учреждения.
Почему эти дела вообще «зависают»? Неужели так сложно найти виновных?
Такие дела — одни из самых сложных. Во-первых, это всегда битва экспертиз. В истории с мальчиком из интерната было проведено четыре (!) экспертизы, и их выводы противоречили друг другу. Во-вторых, часто присутствует фактор «корпоративной солидарности», когда речь идёт о сотрудниках больниц или интернатов. Свидетели могут менять показания, а доказать причинно-следственную связь между действием (или бездействием) врача и смертью пациента юридически очень трудно. Всё это превращает расследование в многолетнюю войну с бюрократией.
И что, вмешательство Бастрыкина реально что-то меняет?
Да. Личный контроль главы СК — это мощнейший административный рычаг. Это значит, что теперь за каждым шагом следователей в Уфе будут следить из Москвы. Местному руководителю СК Владимиру Архангельскому придётся лично докладывать о каждом действии, и просто отписаться уже не получится. Как показывает практика, после такого вмешательства дела действительно начинают расследоваться гораздо активнее и быстрее доходят до суда. Для матерей, которые годами бьются за справедливость, это часто последняя надежда.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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