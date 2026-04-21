4 часа
Криминал

Бастрыкин потребовал доклад о разбитой дороге в Чишминском районе Башкирии

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил башкирским следователям отчитаться о расследовании дела о ненадлежащем состоянии дороги в селе Борискино Чишминского района — жители добиваются её ремонта уже десять лет.
Александр Бастрыкин
©Александр Бастрыкин / Telegram

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Архангельскому представить доклад о расследовании уголовного дела о ненадлежащем состоянии транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил информационный центр ведомства. Речь идёт о дороге к селу Борискино Чишминского района Республики Башкортостан.

Жители населённого пункта направили обращение на имя главы федерального следственного ведомства. По их словам, на протяжении десяти лет местные органы власти не принимают мер для приведения дорожного полотна в нормативное состояние. Покрытие пришло в полную негодность. Проехать по нему затрудняются машины скорой помощи и других экстренных служб, не может нормально курсировать школьный автобус и общественный транспорт. Неоднократные попытки граждан решить проблему через муниципальные структуры не принесли результата.

Следственное управление СК России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по признакам халатности. Глава федерального ведомства запросил у башкирских следователей информацию о ходе расследования.

Напомним, 7 апреля 2026 года Бастрыкин уже поручал руководителю СУ СК по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования дела о бездорожье в Калтасинском районе республики. Там дети из сёл Братовщина и Семенкино вынуждены добираться до школы пешком по размытой грунтовой дороге, поскольку ни школьный автобус, ни машины экстренных служб проехать туда не могут. По данному факту также возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

В декабре 2025 года в региональном управлении следкома возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за состояния дороги в новом микрорайоне Кармаскалы. По данным СК РФ по Башкирии, местным жителям, в том числе инвалиду по зрению, приходилось преодолевать значительные расстояния по бездорожью. Ни такси, ни машины скорой помощи добраться до места не могли.

В ноябре 2025 года Бастрыкин уже требовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем состоянии единственной дороги в деревне Коминтерн Давлекановского района Башкирии, где годами отсутствует асфальтовое покрытие. Руководитель регионального СУ Владимир Архангельский был обязан представить результаты расследования в центральном аппарате ведомства.

