0
7 часов
Криминал

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разбитой дороги в Башкирии

Жители Красноусольского годами жаловались на дорогу, уничтоженную грузовиками. Местные власти их игнорировали, но история дошла до СК. Теперь будет уголовное дело.
дорога в ямах
©Imagen

Упорство жителей села Красноусольского наконец-то было вознаграждено. Федеральное ведомство отреагировало на их обращение по поводу убитой объездной дороги, и теперь ситуацией займутся следователи. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СК.

Проблема не нова: большегрузы, игнорируя нормы грузоподъёмности, годами укатывали асфальт. В результате дорога, связывающая село с другими пунктами, превратилась в лунный пейзаж. Покрытие было полностью разрушено, а проезд стал напоминать полосу препятствий из-за бесчисленных ям и глубоких колей.

Для водителей каждая поездка домой стала настоящим испытанием. Чтобы объехать выбоины, автомобилистам приходилось выезжать на встречную полосу. Такие манёвры систематически создавали угрозу лобовых столкновений и серьёзных ДТП.

Местные жители не молчали и долго пытались решить проблему цивилизованно. Граждане направляли многочисленные жалобы в различные инстанции. Однако никакого эффекта эти действия не принесли — чиновники на местах оставались глухи к просьбам.

Когда официальные каналы не сработали, история просочилась в социальные сети. Публичный резонанс оказался тем самым рычагом, который заставил систему двигаться. Информация дошла до самого верха и привлекла внимание председателя Следственного комитета.

В итоге Александр Бастрыкин дал прямое указание и.о. руководителя СУ СК по Башкортостану Марату Галиханову. Глава ведомства потребовал возбудить полноценное уголовное дело и доложить ему о ходе расследования и его финальных результатах.

К слову, Красноусольский в последние дни буквально притягивает внимание федерального центра. Недавно глава СК уже поручал разобраться с отравлением школьников в местной столовой. А летом в республике гремело другое дело о хищении 26 миллионов рублей на туристические проекты.

Похожие записи
0
06.09.2025
Новости

Бастрыкин взялся за агрессивных собак в Уфе

Александр Бастрыкин
В Уфе стаи псов терроризируют целый квартал. Местные власти отмалчивались, пока одна из жительниц не достучалась до главы СК. Теперь всё серьёзно.
0
05.09.2025
Криминал

В Башкирии арестовали мужчину по обвинению в убийстве и расчленении подруги

арест преступника
Житель Белебея поссорился с подругой и задушил её. Почти месяц держал тело в погребе, а потом расчленил топором и развёз останки по лесу.
0
03.09.2025
Криминал

Бастрыкин взял на контроль расследование драки в кадетской школе Уфы

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично взялся за дело о массовой драке кадетов. Следователям придётся отчитаться, почему общественность сомневается в их выводах.
1
27.08.2025
Криминал

В Башкирии возбудили дело на подростков, державших в страхе сверстников

драка детей
В башкирском Октябрьском группа подростков держала в страхе сверстников: избивала, унижала и отбирала деньги. Родители жаловались, но безрезультатно. Теперь историей занялся Следственный комитет.
0
27.08.2025
Новости

В Башкирии модернизируют детский санаторий «Красноусольский»: что изменится для пациентов и сотрудников

здание красноусольского детского санатория
Красноусольский детский санаторий ждёт реорганизация. Власти обещают влить миллионы на модернизацию и сохранить весь медперсонал. Профиль здравницы не изменится.
0
27.08.2025
Новости

Глава СК взял под личный контроль дело о травмированном младенце в роддоме Уфы

красный крест на автомобиле скорой помощи
Жительница Уфы обвинила персонал перинатального центра в тяжелых травмах новорожденного. Дело тянулось полтора года, пока им не заинтересовался лично глава СК.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.