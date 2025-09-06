Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разбитой дороги в Башкирии

Жители Красноусольского годами жаловались на дорогу, уничтоженную грузовиками. Местные власти их игнорировали, но история дошла до СК. Теперь будет уголовное дело.

Упорство жителей села Красноусольского наконец-то было вознаграждено. Федеральное ведомство отреагировало на их обращение по поводу убитой объездной дороги, и теперь ситуацией займутся следователи. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СК.

Проблема не нова: большегрузы, игнорируя нормы грузоподъёмности, годами укатывали асфальт. В результате дорога, связывающая село с другими пунктами, превратилась в лунный пейзаж. Покрытие было полностью разрушено, а проезд стал напоминать полосу препятствий из-за бесчисленных ям и глубоких колей.

Для водителей каждая поездка домой стала настоящим испытанием. Чтобы объехать выбоины, автомобилистам приходилось выезжать на встречную полосу. Такие манёвры систематически создавали угрозу лобовых столкновений и серьёзных ДТП.

Местные жители не молчали и долго пытались решить проблему цивилизованно. Граждане направляли многочисленные жалобы в различные инстанции. Однако никакого эффекта эти действия не принесли — чиновники на местах оставались глухи к просьбам.

Когда официальные каналы не сработали, история просочилась в социальные сети. Публичный резонанс оказался тем самым рычагом, который заставил систему двигаться. Информация дошла до самого верха и привлекла внимание председателя Следственного комитета.

В итоге Александр Бастрыкин дал прямое указание и.о. руководителя СУ СК по Башкортостану Марату Галиханову. Глава ведомства потребовал возбудить полноценное уголовное дело и доложить ему о ходе расследования и его финальных результатах.

К слову, Красноусольский в последние дни буквально притягивает внимание федерального центра. Недавно глава СК уже поручал разобраться с отравлением школьников в местной столовой. А летом в республике гремело другое дело о хищении 26 миллионов рублей на туристические проекты.