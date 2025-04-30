БашРТС не смогла оспорить в суде требование снизить плату за отопление

Поводом стали завышенные начисления жителям в декабре 2020

В Челябинске рассмотрели апелляцию по делу о перерасчётах в коммунальных квитанциях: восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал обоснованными требования госжилстройнадзора Башкортостана к компаниям «Уфимские инженерные сети» и «Башкирские распределительные тепловые сети». Информацию об этом предоставили официальные источники.

Поводом для разбирательства стали многочисленные обращения жителей республики — в декабре 2020 года они платежки за отопление в которых обнаружились завышенные начисления. Госжилстройнадзор потребовал пересчитать суммы, однако позже возник спор с региональным управлением ФАС: антимонопольное ведомство сочло, что предписания надзорного органа создают угрозу конкуренции на рынке и направило собственное предупреждение.

Дело дошло до суда: «БашРТС», УИС и региональное управление ФАС оспорили решение первой инстанции, но апелляционный суд пришёл к выводу, что госжилстройнадзор действовал в рамках своих прав, а его предписания не нарушают конкурентные принципы. Кроме того, коллегия отметила, что предупреждение ФАС, напротив, стало препятствием для надзорных функций госоргана.

В итоге предписания остаются в силе, а коммунальным компаниям придётся выполнить требования по перерасчёту.

— Правильно, что Госжилстройнадзор добился своего. А то коммунальщики совсем страх потеряли — начисляют что хотят, а людям потом доказывай свою правоту, — написал в соцсетях Игорь М.

— Интересно, как теперь компании будут выполнять предписания? Хотелось бы увидеть реальные изменения в квитанциях, а не только на бумаге, — интересуется Алина Г.

Ранее мы писали о том, что в Уфе могут снова включить отопление из-за возможного похолодания. «БашРТС» обсуждает техническую возможность и согласование с городскими службами по инициативе администрации.