Банк ВТБ в Башкирии получил штраф за назойливость

Банк ВТБ получил штраф от башкирского УФАС за СМС-спам. За навязчивые предложения о кешбэке пришлось заплатить 350 тысяч

Банку ВТБ пришлось заплатить штраф на сумму 350 тысяч рублей за излишнюю любовь к своим клиентам. Как пишет «Коммерсантъ», причиной стала рассылка рекламных СМС-сообщений без предварительного согласия абонентов.

Финансовая организация слишком уж настойчиво предлагала жителям Башкирии оформить выгодный кешбэк и открыть накопительные счета. Реклама сыпалась на телефоны, пока у людей не лопнуло терпение. Несколько жалоб в региональное управление ФАС стали поводом для начала проверки.

В ведомстве встали на сторону граждан. Антимонопольщики напомнили банку простое правило: любая рекламная кампания по телефону требует чёткого и ясного «да» от человека на другом конце провода. Это не просто формальность, а требование закона о рекламе.

Доказать наличие этого самого согласия ВТБ не смог. Аргументы банка рассыпались, как карточный домик, и антимонопольная служба признала его виновным в нарушении. Впрочем, банк решил не тянуть и оплатил штраф с 50-процентной скидкой, воспользовавшись правом быстрой уплаты.

Этот случай выглядит особенно иронично на фоне новых правил, которые мэрия Уфы ввела для своих сотрудников буквально на днях. Пока бизнес получает штрафы за назойливость, чиновников, наоборот, обязали общаться с жителями чаще — не менее четырёх постов в неделю, но без канцелярита.