Банк ВТБ в Башкирии получил штраф за назойливость

Банк ВТБ получил штраф от башкирского УФАС за СМС-спам. За навязчивые предложения о кешбэке пришлось заплатить 350 тысяч ©Imagen
Банку ВТБ пришлось заплатить штраф на сумму 350 тысяч рублей за излишнюю любовь к своим клиентам. Как пишет «Коммерсантъ», причиной стала рассылка рекламных СМС-сообщений без предварительного согласия абонентов.
Финансовая организация слишком уж настойчиво предлагала жителям Башкирии оформить выгодный кешбэк и открыть накопительные счета. Реклама сыпалась на телефоны, пока у людей не лопнуло терпение. Несколько жалоб в региональное управление ФАС стали поводом для начала проверки.
В ведомстве встали на сторону граждан. Антимонопольщики напомнили банку простое правило: любая рекламная кампания по телефону требует чёткого и ясного «да» от человека на другом конце провода. Это не просто формальность, а требование закона о рекламе.
Доказать наличие этого самого согласия ВТБ не смог. Аргументы банка рассыпались, как карточный домик, и антимонопольная служба признала его виновным в нарушении. Впрочем, банк решил не тянуть и оплатил штраф с 50-процентной скидкой, воспользовавшись правом быстрой уплаты.
Подождите, ВТБ — это же гигант. Штраф в 350 тысяч для них — это как для меня чашка кофе. В чём смысл такого наказания?
Вы правы, для банка это не та сумма, которая пробьёт дыру в бюджете. Но здесь важен не столько размер штрафа, сколько сам факт. Для антимонопольной службы это способ публично зафиксировать нарушение и дать сигнал остальным игрокам рынка. Для ВТБ это «чёрная метка» и репутационный удар. К тому же, это не единичный случай: весной 2025 года питерское управление ФАС уже ловило банк на аналогичной рассылке, что указывает на системную проблему. Постоянные нарушения могут привести к более пристальному вниманию регулятора.
Хорошо, а если МНЕ пришла такая СМС? Что делать? Можно как-то наказать банк?
Да, можно и нужно. Ваш главный союзник — Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Сначала можно попробовать отозвать своё согласие на получение рекламы напрямую в банке. Если это не помогло, смело пишите жалобу в региональное управление ФАС. Для этого понадобятся доказательства: скриншоты сообщений, детализация вызовов или СМС от вашего оператора и копия вашего обращения в банк, если оно было. В заявлении вы ссылаетесь на нарушение закона «О рекламе».
А как доказать, что я не давал согласия? Вдруг я где-то в договоре 10-летней давности галочку поставил и забыл?
Здесь закон на вашей стороне. Бремя доказывания лежит не на вас, а на банке. Именно финансовая организация должна предоставить ФАС неопровержимые доказательства того, что вы дали своё явное и однозначное согласие на получение рекламы. Как показывает практика (и уфимский, и питерский случаи с ВТБ), с этим у банков часто возникают проблемы. Нечёткая формулировка в договоре или отсутствие возможности легко отписаться — всё это играет против них.
Можно ли требовать компенсацию за моральный вред?
Теоретически — да. После того как ФАС признает факт нарушения, вы можете обратиться в суд и потребовать компенсацию морального вреда. Но будьте готовы доказывать, что спам причинил вам реальные страдания. Например, звонки отвлекали от важной работы или вам пришлось обратиться к врачу из-за стресса. Судебная практика по таким делам есть, но суммы компенсаций обычно небольшие — от нескольких до нескольких десятков тысяч рублей.
В рекламе ВТБ иногда умалчивают о важных условиях. За это тоже можно пожаловаться?
Безусловно. Это отдельное нарушение. Закон «О рекламе» (статья 28) прямо запрещает рекламировать финансовые услуги, не указывая все существенные условия, которые влияют на их стоимость. Если вам в СМС обещают «кешбэк до 25%», но не упоминают, что для этого нужно тратить по 100 тысяч в месяц и выполнять ещё десяток условий, — это введение в заблуждение. За такое тоже штрафуют.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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