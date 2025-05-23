Банда «цифровых пиратов» похитила майнинг-ферму в Башкирии

Прокуратура Башкортостана сообщила о завершении расследования дерзкого ограбления криптофермы в селе Месягутово Дуванского района.

В январе этого года трое мужчин решили поживиться чужим добром. Один из них, уфимец, каким-то образом узнал, где в глуши стоит майнинговая ферма. Видимо, парень хорошо разбирался в теме — знал, что это оборудование стоит огромных денег.

Он сразу же передал информацию своим знакомым из Златоуста. Те не стали долго думать и приехали на «дело». Сначала отключили камеры, потом срезали замки — работали как настоящие профессионалы.

Внутри их ждал джекпот: дорогущие видеокарты и ASIC-майнеры для добычи криптовалюты. Всё быстро погрузили и скрылись. Добычу поделили между собой и начали продавать.

Только вот просчитались ребята — полиция быстро их вычислила. Двое уже признались и готовятся предстать перед судом в Салавате. А вот третий участник группы оказался поумнее — сразу после ограбления исчез и теперь в федеральном розыске.