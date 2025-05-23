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Банда «цифровых пиратов» похитила майнинг-ферму в Башкирии

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Прокуратура Башкортостана сообщила о завершении расследования дерзкого ограбления криптофермы в селе Месягутово Дуванского района.

В январе этого года трое мужчин решили поживиться чужим добром. Один из них, уфимец, каким-то образом узнал, где в глуши стоит майнинговая ферма. Видимо, парень хорошо разбирался в теме — знал, что это оборудование стоит огромных денег.

Он сразу же передал информацию своим знакомым из Златоуста. Те не стали долго думать и приехали на «дело». Сначала отключили камеры, потом срезали замки — работали как настоящие профессионалы.

Внутри их ждал джекпот: дорогущие видеокарты и ASIC-майнеры для добычи криптовалюты. Всё быстро погрузили и скрылись. Добычу поделили между собой и начали продавать.

Только вот просчитались ребята — полиция быстро их вычислила. Двое уже признались и готовятся предстать перед судом в Салавате. А вот третий участник группы оказался поумнее — сразу после ограбления исчез и теперь в федеральном розыске.

Дуванский район кража в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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