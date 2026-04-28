Адвокат мэра Уфы заявил о невиновности Мавлиева и назвал дело местью застройщиков

Адвокат задержанного главы Уфы Булат Зиакаев выступил с официальным заявлением о невиновности Ратмира Мавлиева и назвал уголовное преследование местью недобросовестных застройщиков.
©Ратмир Мавлиев / MAX

Адвокат главы администрации Уфы Булат Зиакаев заявил о невиновности своего подзащитного. По его словам, закон полностью на стороне мэра. Ратмир Мавлиев отрицает причастность к вменяемым ему деяниям, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Защита настаивает на том, что уголовное преследование мэра — акт мести со стороны застройщиков. Городская администрация судится с ними с декабря 2025 года из-за сомнительных сделок с муниципальной землёй. Адвокат убеждён: принципиальная позиция Мавлиева в земельных вопросах спровоцировала его целенаправленный оговор.

28 апреля 2026 года Мавлиева доставили в здание Следственного управления СКР по Башкирии. Следователи подозревают его в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу проходят заместитель главы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений и директор санатория «Радуга».

По версии следствия, фигуранты дела организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 квадратных метров на территории одного из уфимских санаториев. В 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной организации приобрести земельный участок стоимостью свыше 13 миллионов рублей с последующим оформлением его на самого мэра. Таким образом была замаскирована взятка в особо крупном размере.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Башкирии, мэра задержали на 48 часов. Вопрос об избрании меры пресечения решался на момент задержания.

Примечательно, что в декабре 2025 года Мавлиев в интервью телеканалу «Россия 24» говорил о переходе Уфы на схему комплексного развития территорий (КРТ). Он также указывал на системные проблемы с застройщиками: строительные компании нередко игнорировали обязательства по возведению социальной инфраструктуры.

