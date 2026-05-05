Адвокат мэра Уфы Мавлиева намерен обжаловать его арест

Адвокат главы Уфы Ратмира Мавлиева намерен подать апелляцию на решение суда о заключении мэра под стражу. Об этом телеканалу UTV сообщила защита чиновника.

Советский районный суд Уфы в конце апреля отправил Мавлиева в следственный изолятор до 11 июля 2026 года. Следствие предъявило ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере.

Следователи считают, что глава города вместе с рядом подчинённых организовал отчуждение участка площадью свыше 1,3 тыс. кв. м на территории санатория «Радуга». Затем, по материалам дела, Мавлиев потребовал от представителя строительной компании выкупить этот надел за счёт застройщика и в интересах чиновника, пообещав взамен общее покровительство.

Помимо этого, следствие утверждает, что Мавлиев наладил сбор денег с рекламных агентств, выигрывавших городские тендеры. Средства поступали под видом добровольных пожертвований на счёт фонда социального, культурного и экономического развития — всего не менее 30 млн рублей. На часть этих средств купили автомобиль стоимостью 21 млн рублей, который числился муниципальным, но использовался и в личных целях.

Отдельный эпизод дела касается крупного застройщика, строившего многоквартирный дом в Уфе. По данным СКР, застройщик передал мэру 10 млн рублей за помощь в получении разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

В суде Мавлиев заявил:

«Со следственными органами сотрудничаю, я заинтересован в объективном расследовании дела. Я не организовывал отчуждение земельного участка».

Адвокат Булат Зиакаев, в свою очередь, настаивает на том, что дело стало местью за принципиальную позицию мэрии. По его словам, с декабря 2025 года администрация сама инициировала судебные разбирательства по ряду земельных сделок.

Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля 2026 года вместе с двумя заместителями — Рустамом Хазиевым и Агарагимом Кагиргаджиевым. Следственный комитет по Республике Башкортостан сообщил, что оперативники пришли за мэром прямо на рабочее место.

По делу о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере фигурантами также проходят замглавы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений и директор санатория. Обязанности мэра Уфы сейчас исполняет Сергей Кожевников.

Глава Башкирии Радий Хабиров 4 мая на оперативном совещании правительства прокомментировал арест:

Ратмир Мавлиев очень много сделал для развития Уфы, за годы его работы город расцвел. К сожалению, возбуждено уголовное дело, будем смотреть в установленном порядке. Сейчас важно, чтобы все службы города работали. Мою позицию вы знаете — до принятия процессуальных решений главой города остается Ратмир Рафилович».

По оценке адвоката Вадима Багатурия, высказанной изданию NEWS.ru, по инкриминируемым статьям Мавлиеву и соучастникам грозит от 8 до 15 лет колонии особо строгого режима, а также штраф, кратный сумме взятки. Если следствие найдёт дополнительные эпизоды, срок может вырасти до 20 лет.