75-летний уфимец пытался провезти гашиш и экстази в чемодане с тайником

75-летний пенсионер решил подзаработать на старости лет — и не придумал ничего лучше, чем стать наркокурьером. Дедуля пытался провезти «запрещёнку» на рейсе из Шарджи в Уфу, сообщили башкирские таможенники.

Для этой цели он оборудовал в своём чемодане двойное дно с тайником. Но таможенников не проведёшь — служебная собака сразу учуяла неладное и указала на багаж.

Когда инспекторы вскрыли чемодан, то обнаружили настоящий передвижной наркомаркет: около 110 граммов гашиша, 13 граммов марихуаны и больше 23 граммов экстази.

В ходе расследования выяснилось, что дедушка был не одинок в своих криминальных похождениях. Правоохранители раскрыли целую группу, которая занималась контрабандой наркотиков через таможенную границу ЕврАзЭС.

Сейчас против наркодедушки и его подельников возбуждено уголовное дело.