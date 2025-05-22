Главная » Криминал
12

75-летний уфимец пытался провезти гашиш и экстази в чемодане с тайником

©Башкортостанская таможня

75-летний пенсионер решил подзаработать на старости лет — и не придумал ничего лучше, чем стать наркокурьером. Дедуля пытался провезти «запрещёнку» на рейсе из Шарджи в Уфу, сообщили башкирские таможенники.

Для этой цели он оборудовал в своём чемодане двойное дно с тайником. Но таможенников не проведёшь — служебная собака сразу учуяла неладное и указала на багаж.

наркотики в чемодане
©Башкортостанская таможня

Когда инспекторы вскрыли чемодан, то обнаружили настоящий передвижной наркомаркет: около 110 граммов гашиша, 13 граммов марихуаны и больше 23 граммов экстази.

наркотики в чемодане
©Башкортостанская таможня

В ходе расследования выяснилось, что дедушка был не одинок в своих криминальных похождениях. Правоохранители раскрыли целую группу, которая занималась контрабандой наркотиков через таможенную границу ЕврАзЭС.

Сейчас против наркодедушки и его подельников возбуждено уголовное дело.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.