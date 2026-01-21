0
В Уфе суд приговорил экс-проректора УУНиТ Азата Янгирова к 5 годам колонии

Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего проректора УУНиТ Азата Янгирова к 5 годам колонии общего режима за сбор части премий с сотрудников.
азат янгиров
©объединенная пресс-служба судов Башкирии

Кировский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор по резонансному делу. Бывший проректор УУНиТ и экс-руководитель Института развития образования (ИРО) Азат Янгиров признан виновным и проведет ближайшие пять лет в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ему запрещено занимать руководящие должности в государственных органах сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба судов республики.

RuTube
©объединенная пресс-служба судов Башкирии

Следствие установило, что противоправные действия совершались в период с июня 2020 года по июль 2023 года. Находясь на посту ректора ИРО, Янгиров подписывал приказы о начислении сотрудникам стимулирующих выплат и премий, после чего требовал вернуть часть денежных средств. Суммы возвратов варьировались от 15 до 33 тысяч рублей с каждого перечисления.

В материалах дела фигурируют семь сотрудников института, передававших денежные средства руководителю. Потерпевшие пояснили, что выполняли требования из-за служебной зависимости и опасений негативных последствий по работе, так как Янгиров обещал общее покровительство. Общая сумма собранных средств за указанный период составила около 2 миллионов рублей. Сотрудники, передававшие деньги, были освобождены от ответственности, так как добровольно сообщили о фактах нарушений.

В ходе судебного разбирательства квалификация преступления была изменена. Первоначально Янгирову вменялось получение взяток в крупном размере, однако суд переквалифицировал обвинение на превышение должностных полномочий. Подсудимый свою вину не признал.

Уголовное преследование началось в мае 2024 года после задержания Янгирова сотрудниками УФСБ. Оперативные мероприятия проходили в его частном доме. Вскоре после возбуждения дела он был освобожден от должности проректора по стратегическому развитию УУНиТ, которую занимал с 2023 года.

Напомним, Верховный суд Башкирии в декабре 2024 года изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Защита тогда аргументировала это отсутствием намерений скрываться.

Согласно декларациям, официальный доход Янгирова до начала уголовного процесса составлял порядка 3,7 млн рублей в год (около 309 тысяч рублей в месяц). Теперь бывшему руководителю предстоит отбывать наказание в исправительном учреждении.

