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В Уфе стартует сезон башкирских дискотек с самоваром

©News-bash

Уфа отмечает по-башкирски. Сегодня у подножия памятника Салавату Юлаеву стартуют легендарные «самоварные вечеринки» — «Самауырлы ритайым». Информацию подтвердили организаторы мероприятия.

Это не обычные посиделки с чаем. Здесь можно танцевать под национальные ритмы, насладиться выступлениями группы «Бишбармак» и ансамбля «Аманат», а потом освежиться чаем из настоящего самовара.

Вечеринка стартует сегодня в 20:00 на набережной Агидели. И да, вход абсолютно бесплатный.

Традиционные башкирские вечеринки становятся всё популярнее — молодежь активно сочетает национальную культуру с современными развлечениями.

Мы считаем, что это отличная альтернатива душным клубам — свежий воздух, красивый вид на реку, и никаких проверок на входе. Только не переборщите с чаем — в туалет на набережной придется поискать.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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