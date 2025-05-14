В Уфе стартует сезон башкирских дискотек с самоваром

Уфа отмечает по-башкирски. Сегодня у подножия памятника Салавату Юлаеву стартуют легендарные «самоварные вечеринки» — «Самауырлы ритайым». Информацию подтвердили организаторы мероприятия.

Это не обычные посиделки с чаем. Здесь можно танцевать под национальные ритмы, насладиться выступлениями группы «Бишбармак» и ансамбля «Аманат», а потом освежиться чаем из настоящего самовара.

Вечеринка стартует сегодня в 20:00 на набережной Агидели. И да, вход абсолютно бесплатный.

Традиционные башкирские вечеринки становятся всё популярнее — молодежь активно сочетает национальную культуру с современными развлечениями.

Мы считаем, что это отличная альтернатива душным клубам — свежий воздух, красивый вид на реку, и никаких проверок на входе. Только не переборщите с чаем — в туалет на набережной придется поискать.