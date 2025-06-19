Уфа готовит звездный концерт на День молодежи с Elman и BABY Ti

Министерство молодежной политики Башкортостана раскрыло программу главного молодежного праздника года. Как сообщили в ведомстве, День молодежи в Уфе пройдет 28 июня в 15.00 на набережной реки Белой под амфитеатром Конгресс-Холла «Торатау».

Главной изюминкой станет концерт с участием популярных исполнителей. На сцене выступят рэпер Elman, певица BABY Ti, а также башкирские артисты Марат Яруллин и Inst Rinna. Организаторы обещают зрелищное шоу с живым звуком.

Помимо музыкальной программы, гостей ждет интерактивная развлекательная зона. Молодежь сможет погрузиться в виртуальную реальность, поучаствовать в играх и встретиться с интересными людьми. Специальные площадки развернут прямо на набережной.