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Уфа готовит звездный концерт на День молодежи с Elman и BABY Ti

©Минмолодёжи Башкирии

Министерство молодежной политики Башкортостана раскрыло программу главного молодежного праздника года. Как сообщили в ведомстве, День молодежи в Уфе пройдет 28 июня в 15.00 на набережной реки Белой под амфитеатром Конгресс-Холла «Торатау».

Главной изюминкой станет концерт с участием популярных исполнителей. На сцене выступят рэпер Elman, певица BABY Ti, а также башкирские артисты Марат Яруллин и Inst Rinna. Организаторы обещают зрелищное шоу с живым звуком.

Помимо музыкальной программы, гостей ждет интерактивная развлекательная зона. Молодежь сможет погрузиться в виртуальную реальность, поучаствовать в играх и встретиться с интересными людьми. Специальные площадки развернут прямо на набережной.

Вход на все мероприятия будет бесплатным. Регистрация не требуется — достаточно просто прийти в назначенное время и место.

День молодежи Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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