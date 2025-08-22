Куда сходить в Уфе и Башкирии: афиша фестивалей на конец августа 2025

Не знаете, как провести последние выходные лета в Башкирии? Собрали главные события конца августа 2025

Лето заканчивается, но впереди еще неделя, насыщенная событиями. Для жителей и гостей Башкирии пройдут четыре крупных фестиваля: от пивного в Уфе до исторической реконструкции в Бирске. Рассказываем, что, где и когда посмотреть.

22–24 августа, Уфа: пивной фестиваль в «Арт-квадрате»

Уже сегодня в «Арт-квадрате» стартует пивной фестиваль от «Объединенных Пивоварен». Вход свободный. Для гостей работают четыре барные зоны, проходят кулинарные мастер-классы, звучит музыка и проводятся розыгрыши призов.

23–24 августа, Бирск: реконструкция боев и авиашоу

В эти выходные в парке «Бирская крепость» пройдет фестиваль «Бирская старина». Гости увидят реконструкцию сражений, познакомятся с бытом древних поселений, посетят ремесленные мастер-классы. В программе также авиашоу, выставка винтажной техники и фолк-рок концерт. Чтобы добраться из Уфы, можно сесть на специальные автобусы от остановок «Южный автовокзал» и «180 квартал».

30–31 августа: театр в Уфе и конный праздник в Жуково

В последние выходные лета можно выбрать между двумя событиями. В уфимском «Арт-квадрате» пройдет театральный «Айдафест» — артисты из тридцати городов России покажут спектакли для детей и взрослых.

В это же время, 30 августа, в селе Жуково состоится конный фестиваль «Сокровище нации». Программа начнется в 13:00 и продлится десять часов. В плане — спортивные состязания, выступления артистов и ярмарка, где можно будет купить изделия ремесленников, мед и мясную продукцию.