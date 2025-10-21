0
4 часа
Советы

«Трактор» чуть не догнал, но «Салават» устоял — Броссо оценил дебют и мощь трибун

Дебют Девина Броссо в КХЛ за «Салават Юлаев» получился нервным, но победным. Уфимцы обыграли «Трактор» 3:2, едва не упустив преимущество в концовке из-за череды удалений. Но канадец после матча говорил не о голах и не о тактике — а о том, как его поразили местные фанаты. «Это очень важная заслуга нашей победы», — выдал Броссо комплимент уфимским трибунам.
Девин Броссо
©ХК "Салават Юлаев"

Канадский новичок Девин Броссо только-только переехал в Уфу, а уже помогает «Салавату Юлаеву» не просто брать очки, а ломать затяжную полосу неудач. «Юлаевцы» вырвали победу у «Трактора» со счётом 3:2, и весь матч трибуны держали в напряжении. Броссо, хоть и проводил свой первый бой за команду, сразу вписался: катался, бился, ловил шайбы и, похоже, кайфовал от самого процесса, о чём сам с удовольствием рассказал после сирены.

Главное впечатление, по словам канадца, — это не игра, не результат, а сами болельщики. Дословно:

«Я бы сказал, что главное впечатление — наши болельщики, за которых теперь я играю. Это очень важная заслуга нашей победы. Очень приятно было ощущать их поддержку на протяжении всего матча».

Отдельно Броссо выделил концовку встречи: «Трактор» чуть было не дожал, воспользовавшись удалениями уфимцев. Но команда выстояла чисто на морально-волевых. Канадец не скупился на похвалу и отметил, как его новые партнёры героически блокировали броски соперника, работая в меньшинстве.

Для самого «Салавата» этот матч стал настоящим переломом: до этого — пять поражений подряд, нервы на пределе и пресс со всех сторон. А тут свежая кровь, новый настрой, и трибуны уже ревут, возвещая новый хоккей на домашнем льду.

В кулуарах обсуждают, что переход Броссо из московского «Динамо» оказался для «Салавата» прямо в яблочко: за столичную команду форвард зацепил 5 очков в 12 матчах, но не вписался в систему тренеров. А теперь, когда он снова почувствовал вкус к игре и поддержку — ждём новых подвигов на льду.

Доверие фанатов Броссо не подкачал: итог — первая победа за долгое время. А там, глядишь, и разгонится так, что Уфа будет жить хоккеем всю осень.

