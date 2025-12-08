0
Telegram ввёл вход по биометрии

В Telegram для iOS и Android появился вход по Passkey — биометрии или PIN-коду вместо SMS и паролей.
В Telegram для iOS и Android появилась авторизация по биометрии через цифровой ключ Passkey. Теперь можно войти в аккаунт без SMS-кодов и паролей — достаточно отпечатка пальца, Face ID или системного PIN-кода. Нововведение решает проблему массовых задержек сервисных SMS в России, из-за которых пользователи рисковали потерять доступ к переписке при смене устройства.

Содержание
  1. Как работает Passkey
  2. Почему это важно для жителей Башкортостана
  3. Что еще вводил Telegram

Как работает Passkey

Цифровой ключ включается в настройках мессенджера — раздел «Конфиденциальность». Он заменяет логин, пароль и одноразовый код одновременно, но хранится локально на устройстве в менеджере паролей. Это снижает риск перехвата SMS злоумышленниками и защищает от фишинга.

Чтобы активировать функцию, выберите создание ключа. Подтвердите личность через Face ID, Touch ID или код-пароль смартфона.

Авторизация на других поддерживаемых устройствах теперь проходит без ввода одноразовых кодов — только биометрия или системный PIN.

Почему это важно для жителей Башкортостана

В России введены ограничения на сервисные SMS от Telegram и WhatsApp из-за опасений, связанных с мошенническими рассылками. По данным операторов, в ряде случаев коды авторизации вообще не доходили до абонентов. Без кода вход с нового телефона становился невозможным — пользователи теряли доступ ко всей переписке.

Passkey решает проблему: если ключ сохранён в облачном менеджере паролей и синхронизируется между устройствами, вход проходит без ожидания SMS. Особенно актуально для тех, кто часто меняет смартфоны или живёт в зонах с нестабильной доставкой сообщений.

Что еще вводил Telegram

Поддержку Passkey заметили в тестовой версии Telegram для Android осенью 2024 года. Сейчас технология доступна в стабильных сборках для iOS и Android после обновления до актуальной версии.

В ноябре Telegram добавил вход по email — как и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России). Цель — снизить зависимость от смс-сообщений и дать пользователям альтернативные способы авторизации.

Разработчики продолжают диверсифицировать методы входа на фоне проблем с доставкой SMS. Passkey вписывается в этот курс как наиболее защищённый вариант — ключ нельзя перехватить по сети или выманить фишингом, в отличие от одноразового кода.

