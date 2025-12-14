Сосед залил квартиру — адвокат объяснил, как получить компенсацию

Адвокат московской коллегии «Советник-Центр» Александр Шиманский рассказал изданию «Прайм» о порядке действий при затоплении квартиры и способах получить компенсацию с виновника.

Первым делом юрист советует отключить электричество в помещении. Затем следует подняться к соседям этажом выше и определить источник протечки. Если доступ к нему закрыт, нужно позвонить в управляющую компанию или вызвать аварийную службу по номеру 112 для перекрытия воды по стояку.

Пока вода поступает в квартиру, стоит защитить имущество. Мебель и технику лучше накрыть плёнкой, а под места протечки подставить тазы или вёдра. После остановки потока необходимо снять повреждения на видео и сфотографировать их.

Управляющая компания, ТСЖ или ТСН обязаны составить акт обследования. В документе фиксируют причину аварии, перечень повреждений и виновное лицо. Шиманский рекомендует настоять на детальном описании всех дефектов — этот акт станет основой для расчёта убытков.

Юрист советует оформить два акта. Первый — сразу после инцидента, второй — спустя одну-две недели. За это время могут проявиться скрытые повреждения отделки или техники.

Если сосед отказывается признавать вину и возмещать расходы, придётся обращаться в суд. Для этого нужно заказать оценку у независимого эксперта — члена СРО с соответствующей квалификацией. На осмотр помещения обязательно приглашают виновника и представителя УК, сохраняя доказательства уведомления.

Перед судом можно направить досудебную претензию с указанием суммы ущерба. Все чеки и квитанции на ремонт следует сохранять — суд обяжет ответчика компенсировать подтверждённые траты. Если авария произошла по вине управляющей компании, порядок действий аналогичный. При массовом затоплении нескольких квартир юрист рекомендует объединиться с другими пострадавшими.