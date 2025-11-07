Россияне нашли копеечную замену ламинату. Теперь пол всегда тёплый

Внезапный камбэк совершает линолеум на войлочной основе. Россияне выбирают его вместо ламината, чтобы сэкономить и не мёрзнуть. Практично и дёшево.

В Сети завирусились советы по бюджетному ремонту, где дорогой ламинат предлагают заменить на старый добрый линолеум. Но не простой, а с войлочной подложкой. Блогеры уверяют: это копеечный способ сделать полы тёплыми и мягкими без привлечения мастеров и лишних трат.

Главный плюс такого покрытия — его цена и отличная теплоизоляция. В основе лежит натуральная спрессованная шерсть, которая прекрасно удерживает тепло. Зимой это позволяет не только комфортно ходить босиком, но и немного сэкономить на счетах за отопление. По сравнению с паркетом или ламинатом выгода получается весьма ощутимой.

Кроме тепла, войлочный линолеум дарит ногам настоящий комфорт. Он мягкий на ощупь, что заметно снижает нагрузку на суставы при ходьбе. Ещё один жирный плюс — материал способен скрыть мелкие неровности чернового пола, прощая огрехи стяжки. Укладка тоже не требует особых навыков: раскатал, дал отлежаться пару дней, приклеил и обрезал излишки.

Материал считается полностью безопасным для здоровья. Натуральный войлок не выделяет токсичных веществ и гипоаллергенен, поэтому его смело можно стелить даже в детских комнатах. Современные варианты имеют прочный защитный слой, который не боится ни влаги, ни когтей домашних животных, так что прослужит покрытие долго.

Применять его можно практически везде. В спальнях и гостиных он создаст уютную атмосферу. Для кухонь и прихожих лучше брать модели с усиленной защитой от грязи и воды. Некоторые умельцы даже умудряются стелить его на застеклённых балконах, превращая их в полноценные тёплые зоны для отдыха.

Тренд на экономные решения в ремонте подтверждается и статистикой. Российский рынок напольных покрытий в последнее время показывает нестабильную динамику. После роста продаж в 2023 году до 343,2 млн квадратных метров, уже в 2024-м производство сократилось на 3%. На фоне этого потребители активнее ищут бюджетные, но качественные альтернативы дорогим материалам.

Эксперты строительной отрасли прогнозируют дальнейший рост цен. Только за два месяца, с июля по сентябрь 2025 года, стройматериалы подорожали почти на 10%. Ожидается, что с весны ключевые позиции, включая теплоизоляцию, прибавят в цене ещё 10–15%. Причинами называют затраты на логистику, энергоносители и внедрение обязательной цифровой маркировки, которая может добавить к стоимости ещё 2–4%.