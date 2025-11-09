0
Россиянам рассказали о хитрости, которая упростит чистку грецких орехов

Надоело крошить ядра молотком и пачкать руки? Есть способы получше и технологичнее. Рассказываем, как с помощью кипятка и духовки сделать орехи податливыми, а ядра — целыми.
расколотые грецкие орехи
©Gemini

Достать целое ядро грецкого ореха из скорлупы — простая задача, если знать несколько хитростей. Правильная подготовка размягчает скорлупу, позволяя расколоть ее без особых усилий и сохранить ядро невредимым. Для этого не всегда нужен молоток или орехокол.

Содержание
  1. Термическая обработка
  2. Использование инструментов
  3. Как отмыть руки

Термическая обработка

Самый эффективный способ — использовать высокую температуру. Поместите орехи в глубокую емкость и залейте их крутым кипятком. Вода должна полностью покрывать скорлупу. Оставьте их на 15–30 минут в зависимости от толщины скорлупы, затем слейте воду и дайте остыть. После этого скорлупа становится более хрупкой и легко раскалывается ножом или даже при сжатии двух орехов в руке.

Альтернативный метод — прокалить орехи в духовке. Разогрейте ее до 200 °C, равномерно распределите орехи на противне и оставьте на 10–15 минут. Нагрев делает скорлупу податливой. После остывания ядра можно легко извлечь.

Использование инструментов

Для раскалывания орехов можно использовать нож с прочным лезвием. Вставьте его острие в небольшое отверстие у основания ореха и аккуратно проверните. Скорлупа расколется на две половинки. Этот способ подходит для спелых плодов, у которых уже есть трещины.

Также можно использовать плоскогубцы. Зажмите орех между зубцами инструмента и плавно сжимайте ручки до тех пор, пока скорлупа не треснет. Этот метод позволяет контролировать силу и не раздавить ядро.

Молоток — самый простой, но грубый способ. Чтобы осколки не разлетались, сложите орехи в тканевый мешок. Положите мешок на разделочную доску и несильно ударьте по нему молотком. После этого останется только отделить ядра от скорлупы.

Как отмыть руки

При чистке свежих грецких орехов рекомендуется надевать перчатки. Их кожура содержит вещество юглон, которое окрашивает кожу в темный цвет из-за содержания йода. Если руки все же испачкались, пятна можно удалить несколькими способами.

Поможет сок свежего лимона или раствор лимонной кислоты. Протрите загрязненные участки ватным диском, смоченным в соке. Также эффективны ванночки с морской солью или обработка кожи перекисью водорода.

