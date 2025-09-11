0
15 часов
Советы

Россиянам объяснили, почему чай нельзя хранить в холодильнике

Ваш любимый чай может испортиться прямо на кухне. Эксперт раскрыла главные ошибки при хранении пакетиков и объяснила, как спасти напиток от плесени и потери аромата.
стакан с чаем на столе
©Imagen

Профессор Университета Росбиотех Марина Мойсеяк объяснила в беседе с «Лента.ру», почему утренний чай может разочаровать. Оказывается, вкус, цвет и аромат напитка легко уничтожить, если хранить его неправильно.

Главный враг чайного пакетика — тепло. Идеальная температура для него — от 0 до 18 градусов. Поэтому полка над плитой, рядом с микроволновкой или батареей — худшее место. Продукт рискует потерять свои свойства и превратиться в безвкусную заварку.

Холодильник тоже не подходит. Из-за постоянных перепадов температур при открытии дверцы на чайных листьях образуется конденсат. А это, по словам технолога, прямой путь к микробиологической порче, то есть к плесени.

Ещё один фактор — свет, который разрушает ценные эфирные масла. Также чайные листья впитывают посторонние ароматы, как губка. Так что держать их рядом со специями — значит получить напиток с неожиданным привкусом карри или хмели-сунели.

Спасти ситуацию просто. Эксперт советует перекладывать пакетики или рассыпной чай в банки из стекла, керамики или фарфора с плотной крышкой. Жестяные ёмкости тоже можно использовать, но есть риск появления металлического привкуса при долгом хранении.

