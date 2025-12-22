0
8 часов
Советы

Роспотребнадзор объяснил, как выбрать сладкие мандарины и сэкономить

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору цитрусовых к новогоднему столу.
мандарины
©rutube

Эксперты рассказали, как по внешнему виду определить вкус плода и почему наличие веточки — не гарантия качества. В этом году цены на мандарины снизились в среднем на 25% из-за хорошего урожая в Турции.

Содержание
  1. На что смотреть в магазине
  2. Как определить вкус по цвету и сорту
  3. Правила безопасности
  4. Ситуация с ценами

На что смотреть в магазине

Чтобы купить свежие и вкусные фрукты, проверяйте их прямо у прилавка. Качественный мандарин должен быть:

  • Ароматным. Пахнет характерными эфирными маслами.
  • Упругим. Плод держит форму, но не «каменный».
  • Равномерно окрашенным. Без пятен и потемнений.
  • Легко очищаемым. Кожура без усилий отделяется от мякоти.

Не покупайте мандарины, если видите:

  • Признаки гнили или плесени.
  • Слишком мягкие бока — фрукт переморозили или он начал гнить.
  • Твердую и сухую кожуру — плод перележал на складе и потерял сок.

Как определить вкус по цвету и сорту

Цвет кожуры напрямую говорит о сладости. Чем светлее мандарин, тем он кислее. Любителям сладкого стоит искать плоды насыщенного оранжевого или красноватого оттенка.

Самые сладкие сорта, которые стоит искать в декабре: клементины, муркотт, уншиу.

Важно: Листья и веточки на мандаринах — это маркетинговый ход. Зелень долго не вянет и не гарантирует, что фрукт сорвали недавно.

Правила безопасности

Импортные фрукты обрабатывают сернистыми соединениями, чтобы они не портились при долгой перевозке. Перед едой обязательно мойте мандарины теплой водой. Руки после чистки тоже нужно мыть — на кожуре остаются химикаты, которые могут попасть в рот или глаза.

Ситуация с ценами

В этом сезоне мандарины стали доступнее. Благодаря высокому урожаю в Турции и укреплению рубля цены в крупных сетях упали примерно на 25%. Минимальная стоимость начинается от 100 рублей за килограмм.

В регионах, например в Башкирии, уже зафиксировали рост спроса: в прошлом году дефицит товара поднимал цены, сейчас прилавки заполнены, и покупатели берут больше.

Похожие записи
0
21.12.2025
Экономика

Приготовление «Селедки под шубой» в Башкирии подорожало до 333 рублей

блюдо селедка под шубой
Стоимость набора продуктов для приготовления четырех порций «Селедки под шубой» в республике выросла на 8% за год. В декабре 2025 года домашний салат обойдется жителям в 333 рубля (годом ранее — 310 рублей).
0
20.12.2025
Новости

Резиденция Кыш Бабая в Башкирии открылась у шихана Торатау: график работы и цены на вход

башкирский кыш бабай
20 декабря в 13:00 у подножия шихана Торатау в Ишимбайском районе заработала резиденция Кыш Бабая. Башкирский Дед Мороз и его внучка Кархылыу принимают гостей в юрте ежедневно до конца зимних каникул.
0
19.12.2025
Здоровье

Минздрав Башкирии утвердил график работы поликлиник в новогодние праздники

фойе поликлиники
Министерство здравоохранения республики опубликовало расписание приема врачей с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
0
18.12.2025
Новости

Мишура до тюрьмы доведет: за новогодний декор на работе грозит 7 лет колонии

новогодние игрушки
Создание праздничной атмосферы в офисе может грозить штрафом до 400 тысяч рублей или реальным сроком. Юрист рассказал, как избежать наказания.
0
16.12.2025
Криминал

Суд в Уфе обязал магазин Premium Store выплатить обманутым покупателям 8,2 млн рублей

айфон в руках
Суд обязал владелицу Premium Store выплатить 8,2 млн рублей 27 клиентам. Покупатели оплатили смартфоны, но так и не увидели ни гаджетов, ни денег.
0
16.12.2025
Здоровье

В школах и детсадах Башкирии усилили утренние проверки из-за гриппа

Замер температуры
Роспотребнадзор Башкирии обязал учебные заведения строго соблюдать правила «утренних фильтров». Это нужно, чтобы остановить распространение инфекций: эпидпорог в регионе превышен, заболеваемость растет.
0
13.12.2025
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил жителей Башкирии о волне гриппа в новогодние праздники

лекарственные препараты
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям заявила о вероятном пике заболеваемости гриппом к началу новогодних праздников.
0
25.11.2025
Новости

В Башкирии утвердили даты открытия ледовых городков и елок к 2026 году

новогодняя елка с шарами
Радий Хабиров утвердил план встречи 2026 года. Известны даты открытия городков, список гостей главной ёлки и график выходных на 12 дней.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.