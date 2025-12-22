Роспотребнадзор объяснил, как выбрать сладкие мандарины и сэкономить

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору цитрусовых к новогоднему столу.

Эксперты рассказали, как по внешнему виду определить вкус плода и почему наличие веточки — не гарантия качества. В этом году цены на мандарины снизились в среднем на 25% из-за хорошего урожая в Турции.

На что смотреть в магазине

Чтобы купить свежие и вкусные фрукты, проверяйте их прямо у прилавка. Качественный мандарин должен быть:

Ароматным . Пахнет характерными эфирными маслами.

. Пахнет характерными эфирными маслами. Упругим . Плод держит форму, но не «каменный».

. Плод держит форму, но не «каменный». Равномерно окрашенным . Без пятен и потемнений.

. Без пятен и потемнений. Легко очищаемым. Кожура без усилий отделяется от мякоти.

Не покупайте мандарины, если видите:

Признаки гнили или плесени.

Слишком мягкие бока — фрукт переморозили или он начал гнить.

Твердую и сухую кожуру — плод перележал на складе и потерял сок.

Как определить вкус по цвету и сорту

Цвет кожуры напрямую говорит о сладости. Чем светлее мандарин, тем он кислее. Любителям сладкого стоит искать плоды насыщенного оранжевого или красноватого оттенка.

Самые сладкие сорта, которые стоит искать в декабре: клементины, муркотт, уншиу.

Важно: Листья и веточки на мандаринах — это маркетинговый ход. Зелень долго не вянет и не гарантирует, что фрукт сорвали недавно.

Правила безопасности

Импортные фрукты обрабатывают сернистыми соединениями, чтобы они не портились при долгой перевозке. Перед едой обязательно мойте мандарины теплой водой. Руки после чистки тоже нужно мыть — на кожуре остаются химикаты, которые могут попасть в рот или глаза.

Ситуация с ценами

В этом сезоне мандарины стали доступнее. Благодаря высокому урожаю в Турции и укреплению рубля цены в крупных сетях упали примерно на 25%. Минимальная стоимость начинается от 100 рублей за килограмм.

В регионах, например в Башкирии, уже зафиксировали рост спроса: в прошлом году дефицит товара поднимал цены, сейчас прилавки заполнены, и покупатели берут больше.