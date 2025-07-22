Минус 30% из квитанции ЖКХ: эксперты назвали три вещи, которые прямо сейчас воруют ваши деньги

Счета за коммуналку бьют по карману? Эксперты рассказали, как залатать дыры в бюджете. Оказалось, дело не только в тарифах, но и в текущих кранах и старой технике

Платёжки за коммуналку для многих россиян превращаются в финансовую чёрную дыру, которая высасывает деньги. По данным экспертов, на которых ссылаются РИА Новости, виноваты в этом не только растущие тарифы, но и наше собственное расточительство.

Главный саботажник вашего кошелька — неисправная сантехника. Только представьте: обычный подтекающий унитаз способен незаметно слить в трубу до 15 кубометров воды в месяц, что равносильно почти тысяче рублей в квитанции. Спасением могут стать двухрежимные бачки, насадки-аэраторы на краны и даже посудомойка, которая тратит в разы меньше воды, чем при ручном мытье.

Дальше в списке идут энергетические вампиры. Старая бытовая техника классов D и F может потреблять на 50–100% больше энергии, а оставленные в режиме ожидания приборы добавляют к счёту до 15%. Выход есть: замена лампочек на светодиодные и покупка техники класса А++ быстро окупаются.

Отапливать улицу за свой счёт — тоже так себе затея. Через старые деревянные окна может улетучиваться до 30% драгоценного тепла, а через щели в дверях — ещё 15%. Поэтому современные стеклопакеты и качественное утепление входной двери — это не роскошь, а грамотная инвестиция в комфорт и экономию.

Однако личная экономия — это лишь половина дела. Эксперты по ЖКХ всё чаще говорят о системных решениях для многоквартирных домов. Установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с погодным регулированием позволяет избежать перетопов и может срезать платёж за отопление на 20-30%. Сюда же относится замена освещения в подъездах на LED-лампы с датчиками движения.