Минус 30% из квитанции ЖКХ: эксперты назвали три вещи, которые прямо сейчас воруют ваши деньги

Счета за коммуналку бьют по карману? Эксперты рассказали, как залатать дыры в бюджете. Оказалось, дело не только в тарифах, но и в текущих кранах и старой технике ©Ньюс-Баш
Платёжки за коммуналку для многих россиян превращаются в финансовую чёрную дыру, которая высасывает деньги. По данным экспертов, на которых ссылаются РИА Новости, виноваты в этом не только растущие тарифы, но и наше собственное расточительство.
Главный саботажник вашего кошелька — неисправная сантехника. Только представьте: обычный подтекающий унитаз способен незаметно слить в трубу до 15 кубометров воды в месяц, что равносильно почти тысяче рублей в квитанции. Спасением могут стать двухрежимные бачки, насадки-аэраторы на краны и даже посудомойка, которая тратит в разы меньше воды, чем при ручном мытье.
Дальше в списке идут энергетические вампиры. Старая бытовая техника классов D и F может потреблять на 50–100% больше энергии, а оставленные в режиме ожидания приборы добавляют к счёту до 15%. Выход есть: замена лампочек на светодиодные и покупка техники класса А++ быстро окупаются.
Отапливать улицу за свой счёт — тоже так себе затея. Через старые деревянные окна может улетучиваться до 30% драгоценного тепла, а через щели в дверях — ещё 15%. Поэтому современные стеклопакеты и качественное утепление входной двери — это не роскошь, а грамотная инвестиция в комфорт и экономию.
- Я слышал про «ночной тариф» на электричество. Это правда выгодно?
Да, это может быть очень выгодно, но не для всех. Суть в том, что вы устанавливаете двух- или трёхтарифный счётчик, и стоимость киловатта для вас меняется в течение суток. Ночью (обычно с 23:00 до 7:00) она самая низкая. Если вы готовы перенести основное энергопотребление на это время — например, включать посудомойку, стиральную машину, бойлер для нагрева воды или заряжать гаджеты именно ночью, — то ваша экономия может достигать 30-40% от счёта за свет. Однако если ваш образ жизни не позволяет этого делать, то одноставочный тариф может оказаться даже выгоднее, так как днём электричество по многотарифному плану дороже.
- Действительно ли посудомойка экономит воду, или это миф?
Это абсолютная правда, и цифры впечатляют. За один цикл современная посудомоечная машина расходует в среднем 10-15 литров воды. При ручном мытье такого же объёма посуды под проточной водой уходит от 60 до 100 литров. Даже если вы моете посуду в раковине, набрав воды, расход всё равно будет выше. Дополнительный бонус: посудомойка греет воду до 60–70°C, что обеспечивает лучшую дезинфекцию, чем при ручной мойке.
- Могу ли я как-то проверить, правильно ли мне начисляют плату за коммуналку?
Безусловно. Если у вас есть сомнения в корректности начислений, ваш первый шаг — обратиться за разъяснениями в свою управляющую компанию (УК) или ТСЖ. Если их ответ вас не устроил, вы имеете полное право написать жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Этот орган контролирует работу УК и может провести проверку. Кроме того, вы можете потребовать перерасчёт, если отсутствовали в квартире более 5 дней подряд (например, были в отпуске или на даче) и можете это подтвердить документально. Это правило не касается услуг, которые рассчитываются по счётчикам или начисляются на квадратный метр (как отопление).
- А если я всё экономлю, но платить всё равно тяжело? Государство как-то помогает?
Да, существует механизм субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если расходы вашей семьи на коммуналку превышают определённый процент от совокупного дохода (федеральный стандарт — 22%, но в каждом регионе он свой и может быть ниже), вы можете претендовать на помощь от государства. Для этого нужно обратиться в МФЦ или органы соцзащиты с пакетом документов. Важное условие — отсутствие задолженности по оплате ЖКУ.
- Какие-то современные гаджеты могут помочь сэкономить, кроме лампочек?
Да, рынок умных устройств предлагает много интересных решений:
Умные розетки. Они позволяют по расписанию полностью отключать от сети приборы, которые потребляют энергию в режиме ожидания (телевизоры, компьютеры, микроволновки).
Умные термоголовки на батареи. Они автоматически поддерживают заданную температуру в комнате, прикручивая отопление, когда это не нужно (например, когда вы ушли на работу или открыли окно на проветривание). Экономия на отоплении может достигать 20%.
Умные счётчики. Они не только сами передают показания, избавляя вас от этой рутины, но и позволяют более точно анализировать своё потребление через специальные приложения, находя «слабые места» в домашней экономике.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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