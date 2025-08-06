Лайфхак года: отказ от этого электроприбора может сократить счета за электричество на 60%

Пользовательница соцсетей поделилась поразительным опытом экономии: заменив электрический чайник на обычную кастрюлю на газовой плите, она смогла уменьшить свои счета за электроэнергию на 60%. Этот простой шаг оказался гораздо эффективнее установки энергосберегающих ламп.

Обычный электрический чайник, который есть почти на каждой кухне, может быть главным виновником больших счетов за свет. К такому выводу пришла одна из пользовательниц соцсетей. По её словам, отказ от этого прибора в пользу кипячения воды на газовой плите помог ей сократить расходы на электроэнергию на невероятные 60%.

История началась с попыток экономить стандартными способами. Женщина заменила все лампочки в квартире на энергосберегающие, но это принесло лишь скромное снижение счетов на 5–10%. Прозрение наступило после визита электрика, который обратил её внимание на истинного «пожирателя» энергии — электрочайник.

Оказалось, что мощность этого устройства колеблется от 1,5 до 2,5 кВт, что делает его одним из самых энергозатратных приборов в доме. Учитывая, что многие используют его по несколько раз в день, часто наливая больше воды, чем нужно, итоговый расход получается колоссальным.

Решившись на эксперимент, женщина на месяц отказалась от электрочайника и стала кипятить воду в кастрюле на газовой плите. Результаты превзошли все ожидания: следующий счёт за электричество оказался на 60% меньше.

Что делать, если у вас нет газа?

Тем, у кого установлена электрическая плита, этот совет не поможет, но есть и другие способы снизить аппетиты чайника:

Кипятите ровно столько воды, сколько нужно на одну-две чашки.

Регулярно очищайте чайник от накипи, так как она снижает эффективность нагревательного элемента.

Рассмотрите покупку термопота. Он потребляет больше энергии на первый нагрев, но затем лишь поддерживает температуру, что экономичнее при частом употреблении горячей воды.

Выбирайте модели с меньшей мощностью (до 1500 Вт) или с функцией экономичного кипячения.