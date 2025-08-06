Лайфхак года: отказ от этого электроприбора может сократить счета за электричество на 60%

Обычный электрический чайник, который есть почти на каждой кухне, может быть главным виновником больших счетов за свет. К такому выводу пришла одна из пользовательниц соцсетей. По её словам, отказ от этого прибора в пользу кипячения воды на газовой плите помог ей сократить расходы на электроэнергию на невероятные 60%.
История началась с попыток экономить стандартными способами. Женщина заменила все лампочки в квартире на энергосберегающие, но это принесло лишь скромное снижение счетов на 5–10%. Прозрение наступило после визита электрика, который обратил её внимание на истинного «пожирателя» энергии — электрочайник.
Оказалось, что мощность этого устройства колеблется от 1,5 до 2,5 кВт, что делает его одним из самых энергозатратных приборов в доме. Учитывая, что многие используют его по несколько раз в день, часто наливая больше воды, чем нужно, итоговый расход получается колоссальным.
Решившись на эксперимент, женщина на месяц отказалась от электрочайника и стала кипятить воду в кастрюле на газовой плите. Результаты превзошли все ожидания: следующий счёт за электричество оказался на 60% меньше.
Что делать, если у вас нет газа?
Тем, у кого установлена электрическая плита, этот совет не поможет, но есть и другие способы снизить аппетиты чайника:
- Кипятите ровно столько воды, сколько нужно на одну-две чашки.
- Регулярно очищайте чайник от накипи, так как она снижает эффективность нагревательного элемента.
- Рассмотрите покупку термопота. Он потребляет больше энергии на первый нагрев, но затем лишь поддерживает температуру, что экономичнее при частом употреблении горячей воды.
- Выбирайте модели с меньшей мощностью (до 1500 Вт) или с функцией экономичного кипячения.
Формула: Потребление (кВт·ч) = Мощность (кВт) × Время работы (в часах).
Например, чайник мощностью 2000 Вт (2 кВт) кипятит воду за 3 минуты (что составляет 3/60 = 0,05 часа).
Расчет: 2 кВт × 0,05 ч = 0,1 кВт·ч.
Чтобы узнать стоимость, умножьте это значение на ваш тариф. Если 1 кВт·ч стоит, к примеру, 5 рублей, то одно кипячение обойдется в 50 копеек (0,1 × 5).
Когда термопот может быть выгоднее: В больших семьях или офисах, где горячая вода требуется постоянно. В этом случае энергия, затрачиваемая на поддержание температуры (около 30-50 Вт), может быть меньше, чем энергия на многократные повторные кипячения чайника.
Когда термопот проигрывает: Если вы пьете чай несколько раз в день, термопот будет менее экономичным. Он дольше кипятит воду и постоянно расходует энергию на поддержание температуры, даже когда вы им не пользуетесь.
Вывод: Термопот удобен, безопасен (не нужно наклонять) и вместителен, но с точки зрения экономии он выгоден только при очень частом потреблении кипятка.
Лайфхак: если вам нужна кипящая вода для приготовления еды (например, макарон или пельменей), быстрее и дешевле вскипятить ее в чайнике, а затем перелить в кастрюлю на плите.