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Лайфхак года: отказ от этого электроприбора может сократить счета за электричество на 60%

Пользовательница соцсетей поделилась поразительным опытом экономии: заменив электрический чайник на обычную кастрюлю на газовой плите, она смогла уменьшить свои счета за электроэнергию на 60%. Этот простой шаг оказался гораздо эффективнее установки энергосберегающих ламп.
электрочайник включенный в розетку
©Imagen

Обычный электрический чайник, который есть почти на каждой кухне, может быть главным виновником больших счетов за свет. К такому выводу пришла одна из пользовательниц соцсетей. По её словам, отказ от этого прибора в пользу кипячения воды на газовой плите помог ей сократить расходы на электроэнергию на невероятные 60%.

История началась с попыток экономить стандартными способами. Женщина заменила все лампочки в квартире на энергосберегающие, но это принесло лишь скромное снижение счетов на 5–10%. Прозрение наступило после визита электрика, который обратил её внимание на истинного «пожирателя» энергии — электрочайник.

Оказалось, что мощность этого устройства колеблется от 1,5 до 2,5 кВт, что делает его одним из самых энергозатратных приборов в доме. Учитывая, что многие используют его по несколько раз в день, часто наливая больше воды, чем нужно, итоговый расход получается колоссальным.

Решившись на эксперимент, женщина на месяц отказалась от электрочайника и стала кипятить воду в кастрюле на газовой плите. Результаты превзошли все ожидания: следующий счёт за электричество оказался на 60% меньше.

Что делать, если у вас нет газа?

Тем, у кого установлена электрическая плита, этот совет не поможет, но есть и другие способы снизить аппетиты чайника:

  • Кипятите ровно столько воды, сколько нужно на одну-две чашки.
  • Регулярно очищайте чайник от накипи, так как она снижает эффективность нагревательного элемента.
  • Рассмотрите покупку термопота. Он потребляет больше энергии на первый нагрев, но затем лишь поддерживает температуру, что экономичнее при частом употреблении горячей воды.
  • Выбирайте модели с меньшей мощностью (до 1500 Вт) или с функцией экономичного кипячения.
Часто задаваемые вопросы
Сколько на самом деле стоит одно кипячение чайника?
Стоимость можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно знать мощность чайника (в киловаттах), время кипячения и ваш тариф на электроэнергию.

Формула: Потребление (кВт·ч) = Мощность (кВт) × Время работы (в часах).

Например, чайник мощностью 2000 Вт (2 кВт) кипятит воду за 3 минуты (что составляет 3/60 = 0,05 часа).
Расчет: 2 кВт × 0,05 ч = 0,1 кВт·ч.

Чтобы узнать стоимость, умножьте это значение на ваш тариф. Если 1 кВт·ч стоит, к примеру, 5 рублей, то одно кипячение обойдется в 50 копеек (0,1 × 5).
Действительно ли термопот экономичнее электрочайника?
Это зависит от модели использования. Мнения экспертов и данные производителей на этот счет расходятся:

Когда термопот может быть выгоднее: В больших семьях или офисах, где горячая вода требуется постоянно. В этом случае энергия, затрачиваемая на поддержание температуры (около 30-50 Вт), может быть меньше, чем энергия на многократные повторные кипячения чайника.

Когда термопот проигрывает: Если вы пьете чай несколько раз в день, термопот будет менее экономичным. Он дольше кипятит воду и постоянно расходует энергию на поддержание температуры, даже когда вы им не пользуетесь.

Вывод: Термопот удобен, безопасен (не нужно наклонять) и вместителен, но с точки зрения экономии он выгоден только при очень частом потреблении кипятка.
Что выгоднее: кипятить воду в электрочайнике или на электроплите?
Электрочайник кипятит воду эффективнее и экономичнее, чем кастрюля на электрической плите. Нагревательный элемент в чайнике находится в прямом контакте с водой, что минимизирует потери тепла. У электроплиты значительная часть энергии уходит на нагрев конфорки и окружающего воздуха.

Лайфхак: если вам нужна кипящая вода для приготовления еды (например, макарон или пельменей), быстрее и дешевле вскипятить ее в чайнике, а затем перелить в кастрюлю на плите.
Есть ли другие бытовые приборы, способные заменить электрочайник с точки зрения экономии?
Да, альтернативой может служить кулер для воды с функцией нагрева. Его энергопотребление обычно ниже, чем у чайника, и составляет от 0,5 до 1,0 кВт. Это делает его более экономичным вариантом, особенно если сравнивать с постоянным кипячением полного чайника.
лайфхак экономия электричество
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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