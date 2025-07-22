Картофель будет размером с кулак: простой 30-секундный трюк, который нужно успеть сделать в июле

Дачникам подсказали простой трюк, как вырастить картошку-гиганта. Всего 30 секунд на куст в июле, и все силы растения уйдут в клубни, а не в зелёную массу

В сети завирусился простой метод, который обещает дачникам урожай картошки невиданных размеров. Как пишут авторы портала «Огородные шпаргалки», достаточно одной 30-секундной манипуляции с кустом, чтобы клубни стали заметно крупнее.

Вся хитрость в том, чтобы перенаправить энергию растения. Вместо того чтобы тратить соки на рост ботвы и цветение, картофельный куст после «стрижки» бросает все силы на развитие подземных клубней.

Главное — поймать момент. Процедуру нужно проводить в июле, примерно через неделю-полторы после массового цветения, когда картофелины под землёй достигли размера грецкого ореха. Слишком ранняя обрезка даст новую поросль, а поздняя окажется бесполезной.

Сама операция элементарна. Вооружившись секатором, нужно отмерить от земли 20–25 сантиметров и смело срезать всю верхушку главного стебля. Боковые побеги тоже укорачивают, но меньше — всего на 10–15 сантиметров. Лучше всего делать это рано утром, до десяти часов, чтобы не вгонять растение в стресс от жары.

Результат долго ждать не придётся. Уже через 10–14 дней будет видно, что кусты прекратили тянуться вверх и сосредоточились на главном — наливать клубни под землёй. Срезанную ботву при этом можно смело кидать в компост.