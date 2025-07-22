Картофель будет размером с кулак: простой 30-секундный трюк, который нужно успеть сделать в июле

Дачникам подсказали простой трюк, как вырастить картошку-гиганта. Всего 30 секунд на куст в июле, и все силы растения уйдут в клубни, а не в зелёную массу ©Ньюс-Баш
В сети завирусился простой метод, который обещает дачникам урожай картошки невиданных размеров. Как пишут авторы портала «Огородные шпаргалки», достаточно одной 30-секундной манипуляции с кустом, чтобы клубни стали заметно крупнее.
Вся хитрость в том, чтобы перенаправить энергию растения. Вместо того чтобы тратить соки на рост ботвы и цветение, картофельный куст после «стрижки» бросает все силы на развитие подземных клубней.
Главное — поймать момент. Процедуру нужно проводить в июле, примерно через неделю-полторы после массового цветения, когда картофелины под землёй достигли размера грецкого ореха. Слишком ранняя обрезка даст новую поросль, а поздняя окажется бесполезной.
Сама операция элементарна. Вооружившись секатором, нужно отмерить от земли 20–25 сантиметров и смело срезать всю верхушку главного стебля. Боковые побеги тоже укорачивают, но меньше — всего на 10–15 сантиметров. Лучше всего делать это рано утром, до десяти часов, чтобы не вгонять растение в стресс от жары.
Результат долго ждать не придётся. Уже через 10–14 дней будет видно, что кусты прекратили тянуться вверх и сосредоточились на главном — наливать клубни под землёй. Срезанную ботву при этом можно смело кидать в компост.
- В чём разница между этой летней «стрижкой» и полным скашиванием ботвы перед уборкой?
Это две разные процедуры с разными целями.
Летняя обрезка (как в статье): проводится после цветения. Её главная цель — попытаться перенаправить энергию растения с роста зелёной массы на формирование и увеличение клубней.
Предуборочное скашивание: проводится за 10–14 дней до выкапывания картофеля. Цель этой процедуры — не увеличить размер клубней (их рост уже прекратился), а подготовить их к хранению. Удаление ботвы заставляет кожуру клубней огрубеть и стать более плотной, что защищает их от механических повреждений при уборке и гниения во время хранения. Также это помогает предотвратить заражение клубней фитофторой с больной ботвы.
- Может, лучше просто оборвать цветки, а не резать стебли?
Обрывание цветков — это другой популярный метод, основанный на той же логике: не давать растению тратить силы на формирование семян. Эффективность этого способа также зависит от сорта, но он считается менее травматичным для растения, чем обрезка стеблей. Однако и здесь есть риск: при обрывании цветков можно повредить листья или случайно занести инфекцию. К тому же это очень трудоёмкий процесс, если у вас большой огород.
- Есть ли риск навредить растению такой обрезкой?
Да, риски существуют. Основной риск — заражение. Любой срез — это открытая рана для растения, через которую могут проникнуть грибки и бактерии, особенно если использовать нестерильный инструмент. Главная же опасность — неправильно выбранное время. Слишком ранняя или слишком сильная обрезка зелёной массы лишит клубни питания, и вместо крупных картофелин вы рискуете получить мелкий «горох».
- Что делать со срезанной ботвой? Просто в компост?
Здесь нужно быть очень осторожным. В компост можно закладывать только абсолютно здоровую ботву. Если на листьях есть хотя бы малейшие признаки заболеваний (пятна, почернение), особенно фитофтороза, такую ботву необходимо немедленно сжечь или вывезти с участка. В противном случае вы рискуете заразить почву и потерять урожай в следующем году.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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