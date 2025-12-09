Как сэкономить на ипотеке: советы эксперта

Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке: досрочное погашение и налоговый вычет до 650 тысяч рублей.

У покупателей жилья в ипотеку есть несколько реальных способов сократить переплату и снизить нагрузку на семейный бюджет. Инвестиционный советник в реестре ЦБ Сергей Варфоломеев объяснил, как досрочное погашение и налоговый вычет помогают экономить на процентах и быстрее выходить из долгов.

Досрочное погашение — ключевой инструмент экономии

Чем быстрее уменьшается основной долг, тем меньше процентов начисляется банком. Итоговая переплата сокращается.

Варфоломеев советует вносить дополнительные суммы сверх установленного ежемесячного платежа. Такие взносы позволяют ускорить закрытие кредита и гибко управлять долговой нагрузкой — особенно актуально для заёмщиков, оформивших ипотеку под высокий процент.

Эксперт выделяет два варианта досрочного погашения. Первый — сокращение срока кредита: размер ежемесячного платежа остаётся прежним, но заёмщик гасит ипотеку быстрее. Экономия на процентах — максимальная. Второй — снижение ежемесячного платежа: уменьшается нагрузка на бюджет семьи, хотя срок кредита сокращается не так сильно.

Досрочно погашать долг есть смысл даже небольшими суммами. Регулярные дополнительные платежи постепенно снижают остаток задолженности. Начисление процентов уменьшается. Стратегия простая, но эффективная.

Варфоломеев напоминает: важно не только перечислить деньги, но и оформить в банке заявление о направлении средств на досрочное погашение. Такое заявление подают каждый раз при внеплановом платеже — чтобы банк учёл его корректно: либо в счёт уменьшения срока, либо в счёт снижения платежа.

Налоговый вычет по ипотеке — второй проверенный способ экономии

Речь о возврате части уплаченного подоходного налога после приобретения квартиры с использованием кредитных средств. Мера поддержки частично компенсирует расходы на покупку недвижимости и уплату процентов.

По действующим правилам покупатель жилья может вернуть из бюджета до 650 000 ₽. Из них максимум 260 000 ₽ — вычет с самой стоимости квартиры, ещё до 390 000 ₽ — вычет с уплаченных процентов по ипотеке. Эти суммы возвращаются за счёт ранее перечисленного НДФЛ.

Оформить вычет можно двумя способами — через работодателя или через налоговую инспекцию. В первом случае работодатель, получив подтверждающие документы, перестаёт удерживать НДФЛ из зарплаты до исчерпания суммы вычета. Во втором — налогоплательщик подаёт декларацию и документы в ФНС. Возврат уже перечисленного налога поступает на счёт.

Ключевое условие — наличие официального дохода, с которого уплачивается НДФЛ. Без налогооблагаемого дохода вернуть налог не из чего. Вычет не превращается в отдельную выплату — он только позволяет вернуть часть уже уплаченных сумм.

Сочетание грамотного досрочного погашения и использования налогового вычета снижает реальную стоимость жилья в ипотеку. Эти инструменты особенно важны на фоне высоких ставок и растущих расходов на обслуживание кредитов, с которыми сегодня сталкиваются многие заёмщики в России.

Государственные меры поддержки и личное управление финансами

В России действуют государственные меры поддержки. Для семей с детьми и молодых супругов — льготные программы, субсидии на погашение части долга, специальные условия по ставкам. Такие программы уменьшают долгосрочную нагрузку и делают покупку квартиры доступнее для широкого круга граждан.

Эксперты по личным финансам регулярно напоминают о важности бережного отношения к бытовым расходам — они тоже влияют на общий семейный бюджет. Например, материалы на тему снижения коммунальных платежей и лишних трат разбирают конкретные ситуации в быту. Так, в подробной консультации объясняется, почему некоторые привычки и устройства в доме буквально «воруют» деньги из квитанций и как с этим бороться.

Экономия на повседневных расходах нередко начинается с рационального использования техники и продления срока её службы. Специалисты по бытовой технике напоминают: соблюдение простых правил эксплуатации помогает реже тратиться на ремонт и покупку новых приборов.