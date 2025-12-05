0
39 минут
Советы

Эта скрытая настройка ускоряет Wi-Fi в 2 раза

Простые советы по усилению сигнала и увеличению скорости Wi-Fi на Android и в домашней сети.
wifi роутер
©Ньюс-Баш

Ни одна «секретная кнопка» на Android не ускоряет Wi‑Fi гарантированно вдвое. Но набор настроек действительно может заметно поднять скорость и стабильность соединения.

Содержание
  1. Главная настройка
  2. Условия роста скорости в разы:
  3. Что ещё помогает
  4. Проверьте роутер:
  5. Уберите помехи:
  6. Когда ждать реального ускорения вдвое

Главная настройка

Максимум даёт правильный выбор диапазона:

Включите 5 ГГц (или 6 ГГц, если роутер и телефон поддерживают) вместо 2,4 ГГц. Выше скорость. Меньше помех от соседей.

В настройках Wi‑Fi ищите пункт «Предпочтительная частота», «Режим сети» или «Скорость и совместимость». Выберите вариант с 5 ГГц или комбинированный (2,4 + 5/6 ГГц).

Условия роста скорости в разы:

  • роутер и смартфон поддерживают соответствующий диапазон/стандарт (Wi‑Fi 5/6/6E);
  • вы находитесь относительно близко к роутеру (5 ГГц хуже проходит через стены, чем 2,4 ГГц).

Что ещё помогает

Приложения‑анализаторы Wi‑Fi (Wi‑Fi Analyzer, WiFi Monitor) покажут свободный канал и уровень сигнала в разных комнатах.

Регулярно обновляйте прошивку телефона и роутера. Исправляются баги. Улучшается работа модулей связи.

Проверьте роутер:

  • если ему много лет, он может физически упираться в потолок (старый стандарт, слабый процессор);
  • иногда выгоднее попросить у провайдера новый роутер или купить современный.

Переведите на 5 ГГц все устройства, которые могут его использовать.

Уберите помехи:

  • не кладите роутер вплотную к металлическим предметам, микроволновке, толстым стенам;
  • снимите металлический чехол с телефона и проверьте, не станет ли сигнал стабильнее.

Переставьте роутер ближе к центру квартиры, выше уровня пола, подальше от крупной техники.

Поверните антенны под разными углами: обычно одну вертикально, другую горизонтально. Проверьте сеть в «проблемных» комнатах.

На телефоне:

  • отключите/ограничьте фоновые приложения, которые активно качают данные (облака, автообновления, торренты);
  • уберите автосинхронизацию там, где она не нужна.

Когда ждать реального ускорения вдвое

Шанс на прирост в два раза и больше выше всего, если:

  • вы переходите с перегруженного 2,4 ГГц на 5/6 ГГц;
  • меняете старый роутер с Wi‑Fi 4 на устройство с Wi‑Fi 5/6;
  • устраняете сильные помехи (переставили роутер, сменили канал, убрали «прожорливые» фоновые приложения).
