Эта скрытая настройка ускоряет Wi-Fi в 2 раза

Ни одна «секретная кнопка» на Android не ускоряет Wi‑Fi гарантированно вдвое. Но набор настроек действительно может заметно поднять скорость и стабильность соединения.
Главная настройка
Максимум даёт правильный выбор диапазона:
Включите 5 ГГц (или 6 ГГц, если роутер и телефон поддерживают) вместо 2,4 ГГц. Выше скорость. Меньше помех от соседей.
В настройках Wi‑Fi ищите пункт «Предпочтительная частота», «Режим сети» или «Скорость и совместимость». Выберите вариант с 5 ГГц или комбинированный (2,4 + 5/6 ГГц).
Условия роста скорости в разы:
- роутер и смартфон поддерживают соответствующий диапазон/стандарт (Wi‑Fi 5/6/6E);
- вы находитесь относительно близко к роутеру (5 ГГц хуже проходит через стены, чем 2,4 ГГц).
Что ещё помогает
Приложения‑анализаторы Wi‑Fi (Wi‑Fi Analyzer, WiFi Monitor) покажут свободный канал и уровень сигнала в разных комнатах.
Регулярно обновляйте прошивку телефона и роутера. Исправляются баги. Улучшается работа модулей связи.
Проверьте роутер:
- если ему много лет, он может физически упираться в потолок (старый стандарт, слабый процессор);
- иногда выгоднее попросить у провайдера новый роутер или купить современный.
Переведите на 5 ГГц все устройства, которые могут его использовать.
Уберите помехи:
- не кладите роутер вплотную к металлическим предметам, микроволновке, толстым стенам;
- снимите металлический чехол с телефона и проверьте, не станет ли сигнал стабильнее.
Переставьте роутер ближе к центру квартиры, выше уровня пола, подальше от крупной техники.
Поверните антенны под разными углами: обычно одну вертикально, другую горизонтально. Проверьте сеть в «проблемных» комнатах.
На телефоне:
- отключите/ограничьте фоновые приложения, которые активно качают данные (облака, автообновления, торренты);
- уберите автосинхронизацию там, где она не нужна.
Когда ждать реального ускорения вдвое
Шанс на прирост в два раза и больше выше всего, если:
- вы переходите с перегруженного 2,4 ГГц на 5/6 ГГц;
- меняете старый роутер с Wi‑Fi 4 на устройство с Wi‑Fi 5/6;
- устраняете сильные помехи (переставили роутер, сменили канал, убрали «прожорливые» фоновые приложения).