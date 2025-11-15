0
Эксперты из Уфы назвали шесть продуктов, которым вредит заморозка

Хранение некоторых продуктов в холодильнике не только ухудшает их вкус, но и лишает питательной ценности. Эксперты уфимского Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики разъяснили, какая еда «не любит холод» и как правильно ее хранить.
продукты в холодильнике
В список продуктов, для которых холод губителен, вошли популярные овощи. По данным специалистов, температура ниже +12°C нарушает ферментативные процессы в помидорах, из-за чего они теряют свой насыщенный аромат и приобретают неприятную мучнистую текстуру. Картофель также чувствителен к холоду: при температуре ниже +7°C содержащийся в нем крахмал начинает преобразовываться в сахар, что делает его сладковатым на вкус. А репчатый лук в условиях высокой влажности холодильной камеры быстро покрывается плесенью и становится мягким. Для него оптимальны сухое проветриваемое место и температура 15-20°C.

Тропические фрукты и мед также требуют особого подхода. Как отмечают эксперты, для бананов критична отметка в +13°C. При более низкой температуре клеточные мембраны в кожуре разрушаются, и она чернеет, хотя сама мякоть может оставаться съедобной. Натуральный мед при охлаждении быстро кристаллизуется и густеет. Хотя он и не теряет своих свойств, для сохранения жидкой консистенции его лучше держать при комнатной температуре от 18 до 22°C.

Распространенной ошибкой является и хранение хлеба в холодильнике. Вопреки ожиданиям, там он черствеет значительно быстрее, чем при комнатной температуре. Специалисты центра здоровья советуют использовать для сохранения свежести хлебницу. Если же требуется длительное хранение, наилучшим решением будет поместить хлеб в морозильную камеру.

Как подытожили в Центре общественного здоровья, знание и соблюдение правил хранения напрямую влияют на вкус, аромат и пользу продуктов. Правильный подход позволяет дольше сохранять пищу свежей и питательной, избегая ее преждевременной порчи.

