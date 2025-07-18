Что приготовить из вишни на зиму: 10 рецептов вкусных заготовок

Вишня — универсальная ягода, из которой можно приготовить множество заготовок на зиму

Вишня — универсальная ягода, из которой можно приготовить множество заготовок на зиму: от классического варенья и компотов до изысканных соусов и маринадов. Заготовленные плоды сохраняют не только вкус лета, но и значительную часть витаминов и минералов, которые помогут поддержать иммунитет в холодное время года.

Вот 10 простых и проверенных способов заготовить вишню на зиму.

Заморозка Это самый простой способ сохранить до 90% полезных веществ. Ягоды можно морозить как с косточками, так и без них.

Переберите, промойте и тщательно высушите вишню.

Разложите ягоды в один слой на подносе или разделочной доске и отправьте в морозилку.

Замороженные ягоды пересыпьте в пакеты или контейнеры для длительного хранения. Чтобы сэкономить место в морозильной камере, можно использовать пакеты с застёжкой и удалить из них воздух с помощью трубочки для коктейлей, создав эффект вакуума.

Сушка Сушёная вишня — отличная добавка к выпечке, кашам или просто полезный перекус. Сушить ягоды можно в специальной сушилке или в обычной духовке.

Промойте вишню, удалите косточки и выложите в один слой на противень, застеленный пергаментом.

Поставьте в духовку при температуре +60°С на два часа.

Увеличьте температуру до +80°С и сушите ещё два-три часа.

Снова снизьте температуру до +60°С и досушивайте ягоды до готовности. Весь процесс занимает около восьми часов.

Вишня в собственном соку с сахаром Классический рецепт, который позволяет сохранить натуральный вкус ягод. Такая вишня станет идеальной начинкой для пирогов и вареников.

Ингредиенты: 2 кг вишни, 0,5 кг сахара.

Приготовление: Промойте вишню и удалите косточки. В стерилизованные банки укладывайте ягоды слоями, пересыпая сахаром (3 ложки ягод на 1 ложку сахара). Наполните банки доверху, уплотните содержимое ложкой и поставьте в кастрюлю с тёплой водой. Стерилизуйте 15 минут после закипания, затем закатайте.

Вишня в собственном соку без сахара Этот рецепт подходит для тех, кто избегает сахара. Главное — использовать очень спелые и сочные ягоды.

Ингредиенты: 2 кг вишни.

Приготовление: Из очищенной от косточек вишни удалите плодоножки. Плотно уложите ягоды в стерилизованные банки, стараясь не оставлять пустот. Поставьте банки в кастрюлю, на дно которой подстелена ткань. Залейте водой по «плечики» банок и стерилизуйте под крышкой 15–20 минут. Готовый продукт закатайте.

Варенье из вишни с косточками Ароматное и насыщенное варенье, которое многим нравится именно из-за лёгкого миндального привкуса от косточек. Хранить такое варенье дольше года не рекомендуется.

Ингредиенты: 1 кг вишни, 1,5 кг сахара, 250 мл воды.

Приготовление: Промытую вишню залейте горячим сиропом (1 кг сахара на 250 мл воды) и оставьте на 6 часов. Затем добавьте оставшиеся 500 г сахара, доведите до кипения и варите 5 минут. Снова остудите и оставьте на 6 часов. После этого прокипятите варенье ещё 10 минут, снимая пенку, и разлейте по стерилизованным банкам.

Вишнёвое варенье с шоколадом и коньяком Изысканный десерт для особых случаев, где вишнёвая кислинка сочетается с насыщенным вкусом тёмного шоколада.

Ингредиенты: 1 кг вишни без косточек, 400 г сахара, 100 г тёмного шоколада (не менее 70% какао), 100 мл коньяка, 1 пакетик желирующего средства (например, «Желфикс»).

Приготовление: Рецепт этого варенья предполагает смешивание всех ингредиентов и их уваривание до нужной консистенции согласно инструкции на упаковке желирующего средства.

Компот из вишни с мятой (без стерилизации) Освежающий напиток с ярким рубиновым цветом. Мята придаёт компоту нотку прохлады, а отсутствие стерилизации значительно упрощает процесс.

Ингредиенты (на 1-литровую банку): 250 г вишни, 3 листика мяты, 120 г сахара, 800 мл воды.

Приготовление: В чистую банку положите промытую вишню и мяту. Залейте крутым кипятком, накройте крышкой и оставьте на 15–20 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, доведите до кипения и снова залейте ягоды полученным сиропом. Сразу же закатайте.

Вишнёвый чатни Пряный кисло-сладкий соус индийской кухни, который отлично подходит к мясу, птице и сырам.

Ингредиенты: вишня, лук, имбирь, перец чили, сахар, уксус и специи.

Приготовление: Все ингредиенты смешиваются в сотейнике и увариваются на медленном огне до загустения, после чего соус раскладывается по стерилизованным банкам.

Маринованная вишня Пикантная закуска, которую можно подавать к мясным блюдам или использовать для украшения салатов.

Ингредиенты: вишня, вода, сахар, уксус, соль, специи (гвоздика, корица, душистый перец).

Приготовление: Ягоды заливают кипящим маринадом, проваривают несколько минут и закатывают в стерилизованные банки.

Желе из вишни Лёгкий и красивый десерт, который понравится и детям, и взрослым. Готовится из вишнёвого сока с добавлением сахара и желирующих веществ.

Ингредиенты: вишня, сахар, вода. Для более плотной консистенции можно использовать желатин или пектин.

Приготовление: Ягоды проваривают с небольшим количеством воды, отжимают сок, смешивают его с сахаром и уваривают до нужной густоты, после чего разливают по банкам.