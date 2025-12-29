Астролог назвала неблагоприятные дни для свадеб в 2026 году

Астролог Виолетта Орлова назвала даты в 2026 году, которые лучше избегать для регистрации брака по ведической астрологии. Среди них полнолуние 18 февраля и ряд дней по лунному календарю.

Астролог Виолетта Орлова выделила ряд дат, которые, по её мнению, в 2026 году не подходят для планирования свадеб из-за негативных астрологических влияний.

18 февраля будет сложным днём из-за полнолуния, которое может спровоцировать эмоциональные конфликты в молодой семье, сообщила специалист.

Среди других неблагоприятных дат эксперт назвала 20 марта, 5 апреля, 15 мая, 30 июня, 10 сентября, 25 ноября и 12 декабря. Эти дни, по словам астролога, отмечены негативными лунными влияниями, угрожающими семейному благополучию.

Рекомендации по выбору даты

Виолетта Орлова посоветовала будущим молодоженам выбирать для бракосочетания дни, гармоничные с точки зрения астрологии.