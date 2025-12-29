0
2 часа
Советы

Астролог назвала неблагоприятные дни для свадеб в 2026 году

Астролог Виолетта Орлова назвала даты в 2026 году, которые лучше избегать для регистрации брака по ведической астрологии. Среди них полнолуние 18 февраля и ряд дней по лунному календарю.
загс
©rutube

Астролог Виолетта Орлова выделила ряд дат, которые, по её мнению, в 2026 году не подходят для планирования свадеб из-за негативных астрологических влияний.

18 февраля будет сложным днём из-за полнолуния, которое может спровоцировать эмоциональные конфликты в молодой семье, сообщила специалист.

Среди других неблагоприятных дат эксперт назвала 20 марта, 5 апреля, 15 мая, 30 июня, 10 сентября, 25 ноября и 12 декабря. Эти дни, по словам астролога, отмечены негативными лунными влияниями, угрожающими семейному благополучию.

Рекомендации по выбору даты

Виолетта Орлова посоветовала будущим молодоженам выбирать для бракосочетания дни, гармоничные с точки зрения астрологии.

«Стоит избегать свадеб в полнолуния, новолуния, затмения, период ретроградного Меркурия», — рассказала она изданию Ufacitynews.

Похожие записи
0
29.06.2025
Семья

Союз без ЗАГСа: где и как в Уфе провести никах и не разориться

мечеть с высоты птичего полета
Уфимским влюблённым, решившим скрепить союз по канонам ислама, придётся стать немного ивент-менеджерами. Организация никаха — это целый квест с кучей переменных, от выбора муллы до утверждения банкетного меню.
0
29.12.2025
Политика

Глава Башкирии подвел предварительные итоги 2025 года: достижения и проблемные зоны

Хабиров на совещании
Глава республики отметил стабильность экономики и успех нацпроектов, но указал на невыполнение планов по вводу жилья и снижению смертности в ДТП.
0
29.12.2025
Новости

Ученые определили группу крови людей с наиболее высоким уровнем интеллекта

кровь в пробирках
Специалисты Гарвардского университета выявили корреляцию между первой группой крови и высокими результатами в тестах на интеллект. Эта группа самая распространенная в мире, ее имеют около половины населения планеты.
0
29.12.2025
Дороги и транспорт

Власти Уфы утвердили расписание транспорта на новогодние каникулы

место в маршрутке
В новогоднюю ночь транспорт в Уфе будет курсировать до 03:30 с интервалом до 45 минут. С 1 по 11 января вводится расписание выходного дня.
0
29.12.2025
Новости

Владимир Путин подписал ряд новых законов в конце 2025 года

владимир путин
Президент подписал законы о повышении штрафов за перевозку детей и тонировку. Введены электронные студенческие билеты и реестр перевозчиков.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.