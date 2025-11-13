0
2 часа
Советы

5 запахов в доме, которые выдают неряху: гости замечают их с порога

Даже самый чистый дом может отталкивать гостей, если в нём витают неприятные ароматы. Эксперты назвали пять главных врагов уюта и рассказали, как с ними бороться.
мытье кухонной плиты
©Imagen

Даже идеально убранная квартира может оттолкнуть гостей неприятным запахом. Хозяева часто не замечают проблему из-за привыкания, а посетители чувствуют ее сразу при входе. Разбираемся, какие ароматы портят впечатление о жилище и как от них избавиться.

Содержание
  1. Табачный дым
  2. Кухонные ароматы
  3. След от домашних питомцев
  4. Сырость и плесень
  5. Переизбыток ароматизаторов

Табачный дым

Даже нечастое курение оставляет стойкий запах в квартире. Дым въедается в обивку мебели, текстиль штор и ковровые покрытия. Для гостей такой аромат ассоциируется с душной атмосферой и отсутствием чистоты. Справиться помогут частые проветривания, установка воздухоочистителей и применение цитрусовых освежителей. Лучший вариант — курить за пределами квартиры.

Кухонные ароматы

Стойкие запахи жареной рыбы, чеснока или лука надолго задерживаются в помещении. Они отвлекают посетителей и создают ощущение несвежести. При приготовлении пищи необходимо включать вытяжку, а после — открывать окна и зажигать ароматические свечи с ненавязчивым запахом. Действенный способ — прокипятить воду с дольками лимона, это быстро нейтрализует нежелательные ароматы.

След от домашних питомцев

Владельцы животных перестают замечать характерный запах, но гости улавливают его мгновенно. Регулярная стирка подстилок, мисок и ковриков обязательна. Освежить воздух помогут натуральные спреи или диффузоры с маслами мяты и эвкалипта.

Сырость и плесень

Даже незначительная влажность создает впечатление заброшенного жилья. Обычно проблема возникает в санузле и около оконных проемов. Необходимо контролировать работу вентиляции, тщательно просушивать полотенца и не держать влажные вещи в комнатах.

Переизбыток ароматизаторов

Интенсивные запахи свечей, парфюмерии или освежителей раздражают не меньше неприятных. Оптимально поддерживать легкий естественный аромат свежести — постиранного белья, цитрусовых или зелени. Простые действия помогут сделать квартиру приятнее для посетителей.

Похожие записи
0
13.11.2025
Советы

Какое дерево посадить у дома для защиты от бед: лучший вариант, который выдержит морозы и очистит воздух

плоды рябины
Эксперты рассказали, какие деревья стоит сажать возле дома, чтобы привлечь благополучие и гармонию в семью. Согласно старинным поверьям, правильно выбранное дерево-оберег способно защитить жилище от неприятностей.
0
13.11.2025
Криминал

В Башкирии осудили мошенника, нажившегося на отце пропавшего бойца СВО

Житель Кумертау представился сослуживцем пропавшего без вести бойца СВО. Он пообещал вернуть парня домой и выманил у его отца 107 тысяч рублей.
0
13.11.2025
Дороги и транспорт

В Уфе решили возродить речной транспорт и построить новый вокзал

пароход на реке
Власти Уфы анонсировали большое возвращение речного транспорта. У Монумента Дружбы планируют построить полноценный вокзал, а в спальных районах появятся причалы.
0
13.11.2025
Новости

«Сухой закон» на Новый год в Башкирии: почему власти считают, что запрет приведёт к росту смертей, а не к трезвости

бутылки с алкоголем
Власти Башкирии раскритиковали идею полного запрета продажи алкоголя на Новый год. Узнайте, почему эксперты считают, что это приведет к росту суррогата и отравлений.
0
13.11.2025
Происшествия

Лишенный прав пьяный водитель BMW сбил двух девушек в Башкирии

авто после дтп
В Стерлитамаке 30-летний водитель, уже лишённый прав за пьяную езду, сбил на BMW X5 двух 18-летних девушек на переходе. Одна из них в больнице, виновника задержали.
0
13.11.2025
Происшествия

Семья из Баймака судится с санаторием «Красноусольский» после падения сына со второго этажа

женщина в суде
Семья из Башкирии судится с санаторием «Красноусольский» после того, как их 11-летний сын выпал из окна и получил перелом.
0
13.11.2025
Новости

Интернет по приказу: кто и зачем отключает связь в России и стоит ли ждать компенсаций?

человек пользуется смартфоном
В России массово отключают мобильный интернет по решению властей для борьбы с БПЛА. Узнайте, кто виноват, что будет с бизнесом и ждать ли компенсаций.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.